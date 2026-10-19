Как проверить, продлена ли отсрочка в Резерв+

Если автоматическое продление прошло успешно, пользователь получит уведомление в приложении. Однако стоит также проверить обновленные данные воинского учета, отмечают в ТЦК и СП. Для этого необходимо:

Открыть Резерв+ и обновить военно-учетный документ.

Перейти в раздел "Сервисы".

Открыть расширенные данные из реестра.

Проверить срок действия отсрочки.

Если система продлила ее автоматически, в сведениях должна отображаться новая дата. Именно обновленные данные, а не только предварительное уведомление, помогут убедиться, что информация актуальна.

Почему отсрочка может не продлиться автоматически

Для автоматического продления система должна подтвердить, что человек по-прежнему соответствует условиям для отсрочки.

Наиболее частая причина – устаревшие или неполные сведения в государственных реестрах,

– говорится в сообщении.

Министерство обороны объясняет, что проблемы могут возникнуть из-за несоответствий в персональных данных или отсутствия необходимой информации в реестрах. В частности, речь идет о следующих случаях:

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Ошибки в персональных данных. В реестрах могут быть неправильно указаны фамилия, имя, дата рождения или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Устаревшие сведения об инвалидности. Данные могут отсутствовать или не быть обновлены в реестрах Пенсионного фонда Украины или Единой информационной системе социальной сферы.

Неподтвержденные родственные связи или опекунство. Система не всегда может автоматически подтвердить необходимую информацию.

Отсутствуют данные о самостоятельном воспитании ребенка. Например, необходимые сведения могут отсутствовать в Государственном реестре актов гражданского состояния.

В таких ситуациях автоматическое продление может не сработать, даже если человек считает, что основания для отсрочки остаются в силе.

Что делать, если отсрочку не продлили

Если новая дата в Резерв+ не появилась, стоит выяснить причину и проверить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Согласно разъяснениям Минобороны, если автоматическое продление не произошло из-за проблем с данными или система не смогла подтвердить основание, необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и подать необходимые документы.

Перед обращением стоит проверить, правильно ли указаны персональные данные, есть ли в государственных реестрах информация об инвалидности, родственных связях или других обстоятельствах, на основании которых предоставлена отсрочка.

Если обнаружена ошибка, порядок ее исправления будет зависеть от того, в каком именно реестре она содержится. После уточнения информации можно повторно подать документы для продления отсрочки.

Напомним, что даже тех, у кого кто имеет отсрочку, могут направлять на прохождение ВВК. Этот этап не является обязательным для оформления бронирования или отсрочки. Но в соответствии с требованиями действующего законодательства на ВВК могут направлять граждан, имевших статус "ограниченно годен" и подлежащих повторному осмотру, кандидатов на прохождение военной службы по контракту и военнослужащих после ранений или лечения.