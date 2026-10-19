Как проверить, продлена ли отсрочка в Резерв+
Если автоматическое продление прошло успешно, пользователь получит уведомление в приложении. Однако стоит также проверить обновленные данные воинского учета, отмечают в ТЦК и СП. Для этого необходимо:
- Открыть Резерв+ и обновить военно-учетный документ.
- Перейти в раздел "Сервисы".
- Открыть расширенные данные из реестра.
- Проверить срок действия отсрочки.
Если система продлила ее автоматически, в сведениях должна отображаться новая дата. Именно обновленные данные, а не только предварительное уведомление, помогут убедиться, что информация актуальна.
Почему отсрочка может не продлиться автоматически
Для автоматического продления система должна подтвердить, что человек по-прежнему соответствует условиям для отсрочки.
Наиболее частая причина – устаревшие или неполные сведения в государственных реестрах,
– говорится в сообщении.
Министерство обороны объясняет, что проблемы могут возникнуть из-за несоответствий в персональных данных или отсутствия необходимой информации в реестрах. В частности, речь идет о следующих случаях:
- Ошибки в персональных данных. В реестрах могут быть неправильно указаны фамилия, имя, дата рождения или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- Устаревшие сведения об инвалидности. Данные могут отсутствовать или не быть обновлены в реестрах Пенсионного фонда Украины или Единой информационной системе социальной сферы.
- Неподтвержденные родственные связи или опекунство. Система не всегда может автоматически подтвердить необходимую информацию.
- Отсутствуют данные о самостоятельном воспитании ребенка. Например, необходимые сведения могут отсутствовать в Государственном реестре актов гражданского состояния.
В таких ситуациях автоматическое продление может не сработать, даже если человек считает, что основания для отсрочки остаются в силе.
Что делать, если отсрочку не продлили
Если новая дата в Резерв+ не появилась, стоит выяснить причину и проверить документы, подтверждающие право на отсрочку.
Согласно разъяснениям Минобороны, если автоматическое продление не произошло из-за проблем с данными или система не смогла подтвердить основание, необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и подать необходимые документы.
Перед обращением стоит проверить, правильно ли указаны персональные данные, есть ли в государственных реестрах информация об инвалидности, родственных связях или других обстоятельствах, на основании которых предоставлена отсрочка.
Если обнаружена ошибка, порядок ее исправления будет зависеть от того, в каком именно реестре она содержится. После уточнения информации можно повторно подать документы для продления отсрочки.
Напомним, что даже тех, у кого кто имеет отсрочку, могут направлять на прохождение ВВК. Этот этап не является обязательным для оформления бронирования или отсрочки. Но в соответствии с требованиями действующего законодательства на ВВК могут направлять граждан, имевших статус "ограниченно годен" и подлежащих повторному осмотру, кандидатов на прохождение военной службы по контракту и военнослужащих после ранений или лечения.