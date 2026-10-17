Про це повідомили в Міноборони України.

Що потрібно про автоматичне продовження відстрочок?

Підстави для збереження броні чи інших пільг тепер перевірятимуть за єдиними правилами на основі даних із державних реєстрів.

Процес триватиме поступово, тому сповіщення на смартфони надходитимуть не всім одночасно. Після успішної перевірки користувачам потрібно буде лише оновити свій електронний військово-обліковий документ.

Кому доступна послуга та як дізнатися результат?

Автоматичний формат передбачений для тих громадян, чия підстава для звільнення від призову залишається чинною та підтверджується в електронних базах. У відомстві пояснили, що кожен користувач у будь-якому разі отримає пуш-повідомлення в "Резерв+". Це стосується як успішного продовження, так і випадків, коли система не змогла оновити дані.

Якщо сповіщення ще немає, дочекайтеся результату перевірки,

– зазначили представники міністерства.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили?

Відсутність автоматичного продовження не означає втрату права на звільнення від служби. Найчастіше причиною відмови стають відсутні або застарілі відомості в державних реєстрах. У такому разі військовозобов'язаним радять перевірити інформацію та за потреби актуалізувати її.

Після цього можна подати новий запит онлайн через застосунок або звернутися з паперовими документами до ЦНАПу. При цьому чинна відстрочка залишається легітимною до завершення свого початкового строку. Детальніше про перелік категорій можна дізнатися на офіційному сайті відомства.

Як виправити помилки в реєстрі?

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, для виправлення частини помилок у даних не обов'язково особисто йти до ТЦК. У застосунку "Резерв+" працює функція "Виправити дані онлайн", яка дозволяє подати запит на коригування інформації. Якщо ж система повідомляє, що дані в реєстрі "Оберіг" не знайдено, користувач може сформувати запит на їх внесення безпосередньо зі смартфона.