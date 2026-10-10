Як виправити дані через "Резерв+"

Для частини помилок не потрібно особисто йти до ТЦК. У застосунку є функція "Виправити дані онлайн", через яку можна подати запит на коригування інформації, повідомили у Силах оборони України.

Для цього потрібно:

авторизуватися в "Резерв+" через BankID;

відкрити електронний військово-обліковий документ і перевірити інформацію;

якщо дані неправильні або статус має позначку "Потребує уточнення", перейти до розділу "Виправити дані онлайн";

подати запит на виправлення.

Якщо система повідомляє, що "Дані в реєстрі "Оберіг" не знайдено", це може означати, що інформація про людину не була оцифрована або до реєстру потрапили некоректні відомості. У такому випадку в "Резерв+" можна сформувати запит на внесення даних до "Оберегу".

Після перевірки користувач отримає сповіщення про результат, а за потреби – оновлений електронний військово-обліковий документ.

Коли доведеться звертатися до ТЦК

Якщо виправити інформацію через "Резерв+" не вдалося, потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем військового обліку або проживання.

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Із собою варто мати:

паспорт;

РНОКПП;

військово-обліковий документ;

документи, які підтверджують зміни (наприклад, у разі зміни прізвища).

Дані потрібно оновлювати вчасно

Призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов'язані повідомляти про зміни персональних даних протягом 7 днів. Йдеться, зокрема, про сімейний стан, стан здоров'я, місце роботи, посаду, адресу проживання, номер телефону та електронну пошту.

Оновити інформацію можна через "Резерв+", особисто в ТЦК та СП або в ЦНАП, де доступна відповідна послуга.

Актуальні дані в "Оберезі" важливі не лише для правильного відображення інформації в застосунку. Від них також залежить коректність оформлення відстрочки, бронювання та інших процедур, пов'язаних із військовим обліком.

До слова, у “Резерв+” від 5 жовтня знову доступне оформлення відстрочок від мобілізації, повʼязаних з інвалідністю. Технічні роботи тривали три дні, впродовж яких низка послуг у застосунку була недоступна.