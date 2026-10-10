Как исправить данные через "Резерв+"
Для устранения некоторых ошибок не нужно лично обращаться в ТЦК. В приложении есть функция "Исправить данные онлайн", с помощью которой можно подать запрос на корректировку информации, сообщили в Силах обороны Украины.
Для этого необходимо:
- авторизоваться в "Резерв+" через BankID;
- открыть электронный военно-учетный документ и проверить информацию;
- если данные неверны или статус имеет пометку "Требует уточнения", перейти в раздел "Исправить данные онлайн";
- подать запрос на исправление.
Если система сообщает, что "Данные в реестре "Оберег" не найдены", это может означать, что информация о человеке не была оцифрована или в реестр попали некорректные сведения. В таком случае в "Резерв+" можно сформировать запрос на внесение данных в "Оберег".
После проверки пользователь получит уведомление о результате, а при необходимости – обновленный электронный военно-учетный документ.
Когда придется обращаться в ТЦК
Если исправить информацию через "Резерв+" не удалось, необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту военного учета или проживания.
С собой следует иметь:
- паспорт;
- РНОКПП;
- военно-учетный документ;
- документы, подтверждающие изменения (например, в случае смены фамилии).
Данные необходимо обновлять своевременно
Призывники, военнообязанные и резервисты обязаны сообщать об изменениях персональных данных в течение 7 дней. Речь идет, в частности, о семейном положении, состоянии здоровья, месте работы, должности, адресе проживания, номере телефона и электронной почте.
Обновить информацию можно через "Резерв+", лично в ТЦК и СП или в ЦПАУ, где доступна соответствующая услуга.
Актуальные данные в "Обереге" важны не только для правильного отображения информации в приложении. От них также зависит корректность оформления отсрочки, бронирования и других процедур, связанных с воинским учетом.
К слову, в "Резерв+" с 5 октября снова доступно оформление отсрочек от мобилизации, связанных с инвалидностью. Технические работы длились три дня, в течение которых ряд услуг в приложении был недоступен.