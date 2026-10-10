Как исправить данные через "Резерв+"

Для устранения некоторых ошибок не нужно лично обращаться в ТЦК. В приложении есть функция "Исправить данные онлайн", с помощью которой можно подать запрос на корректировку информации, сообщили в Силах обороны Украины.

Для этого необходимо:

авторизоваться в "Резерв+" через BankID;

открыть электронный военно-учетный документ и проверить информацию;

если данные неверны или статус имеет пометку "Требует уточнения", перейти в раздел "Исправить данные онлайн";

подать запрос на исправление.

Если система сообщает, что "Данные в реестре "Оберег" не найдены", это может означать, что информация о человеке не была оцифрована или в реестр попали некорректные сведения. В таком случае в "Резерв+" можно сформировать запрос на внесение данных в "Оберег".

После проверки пользователь получит уведомление о результате, а при необходимости – обновленный электронный военно-учетный документ.

Когда придется обращаться в ТЦК

Если исправить информацию через "Резерв+" не удалось, необходимо обратиться в ТЦК и СП по месту военного учета или проживания.

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С собой следует иметь:

паспорт;

РНОКПП;

военно-учетный документ;

документы, подтверждающие изменения (например, в случае смены фамилии).

Данные необходимо обновлять своевременно

Призывники, военнообязанные и резервисты обязаны сообщать об изменениях персональных данных в течение 7 дней. Речь идет, в частности, о семейном положении, состоянии здоровья, месте работы, должности, адресе проживания, номере телефона и электронной почте.

Обновить информацию можно через "Резерв+", лично в ТЦК и СП или в ЦПАУ, где доступна соответствующая услуга.

Актуальные данные в "Обереге" важны не только для правильного отображения информации в приложении. От них также зависит корректность оформления отсрочки, бронирования и других процедур, связанных с воинским учетом.

К слову, в "Резерв+" с 5 октября снова доступно оформление отсрочек от мобилизации, связанных с инвалидностью. Технические работы длились три дня, в течение которых ряд услуг в приложении был недоступен.