Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Как повестки отправляют по почте

Начальник административного отдела районного ТЦК в Киеве Олег Коротченко объяснил, что украинцы, которые получили повестку по почте, должны явиться в ТЦК в течение семи дней или в сроки, определенные в самой повестке.

Также Кабмин утвердил перечень уважительных причин для неявки по повестке во время мобилизации и установил порядок их подтверждения.

Определен определенный перечень и документально подтвержден. Если это не будет сделано, могут быть последствия административной ответственности и т.д,

– подчеркнул Коротченко.

По его словам, в процессе тестового запуска оповещения по почте возникло много проблемных моментов, которые требуют дальнейшего урегулирования.

К примеру, оповещения лиц, которые имеют основания на отсрочку, бронирования. Было анонсировано, что эти механизмы автоматического бронирования и предоставления отсрочек заработают, но до сих пор, к сожалению... И это вызывает сложности, которые в процессе вызывают негативное отношение к ВСУ в целом и ТЦК,

– подытожил Олег Коротченко.

Напомним, недавно стало известно, что в Украине открыли 17 уголовных производств по фактам злоупотребления властью и применения силы во время мобилизации. По результатам внутренних проверок, 136 офицеров и 325 военнослужащих рядового и сержантского состава были заменены и направлены в зону боевых действий.