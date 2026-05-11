Есть нюанс: правда ли, что украинцы должны сменить свидетельство о рождении образца СССР

В сети появилась информация о необходимости изменения свидетельств о рождении некоторых украинцев. Якобы те документы, которые были выданы до 1991 года будут недействительны. Эксперт рассказала, действительно ли в Украине появились новые требования к документам.

Нужно ли менять свидетельство о рождении образца СССР?

Свидетельства о рождении, которые были выданы в СССР действительно отличаются от современных. Но они имеют такую же законную силу. Распространенная в сети информация о якобы обязательной замене свидетельств о рождении для всех лиц, рожденных до 1991 года, не соответствует действительности. Об этом в комментарии 24 Канала сказала адвокат Валентина Литвин.

По словам эксперта, согласно действующему законодательству общей обязанности менять свидетельства о рождении или другие документы только потому, что они были выданы до провозглашения Независимости Украины или во времена СССР нет. А значит распространенная информация – неправдивая.

Валентина Литвин Адвокат Свидетельства о рождении советского образца остаются действующими документами, если: документ не поврежден; текст, печати и реквизиты читаются; в нем нет существенных ошибок или расхождений в данных.

Поэтому на практике повторно получать свидетельство о рождении нужно только в случае потери или повреждения документа, использования за рубежом, ведь на некоторые свидетельства невозможно поставить апостиль. Также менять документы стоит, если в нем есть ошибки или несоответствия в актовой записи.

То есть украинцам, которые имеют старые свидетельства о рождении советского образца, не нужно срочно обращаться в ГРАГС.

Отметим! В некоторых случаях проблемы возникают при оформлении документов для выезда за границу или получения иностранных услуг. В случае, когда просят свидетельство о рождении советский образец документа часто не подходит для проставления апостиля (специального штампа, который подтверждает юридическую силу документа за пределами Украины).

Вопрос о якобы обязательной замене советских свидетельств о рождении снова поднимался в различных сообществах. В сообщениях утверждали, что документы, выданные до 1991 года, якобы потеряют силу, никто не делал таких заявлений официально.

Как при необходимости можно оформить свидетельство о рождении?

На портале Дия объяснили, что заявку об изменении или выдаче свидетельства о рождении можно оформить прямо на сайте или оффлайн в отделах Государственной регистрации актов гражданского состояния. Для получения онлайн-услуги надо зарегистрироваться на сайте и заполнить форму для повторного получения свидетельства. Готовый документ можно получить на Укрпочте или заказать курьером. Заявление в таком случае подписывается электронной подписью или Дія.Подписью.

Другой вариант – это личное обращение в ближайший отдел ДРАЦС. Там также нужно написать заявление о замене свидетельства о рождении.

За рубежом документ можно оформить в дипломатических представительствах и консульских учреждениях или воспользоваться возможностью подачи заявления через Министерство иностранных дел Украины.

Такая услуга в любом случае стоит 51 копейку. ГРАГС рассматривает заявку и делает документ в течение трех рабочих дней. После этого новенькое свидетельство о рождении будет на руках у человека.

Как можно восстановить утерянные документы?

В случае утери, повреждения или кражи свидетельства о рождении, браке или смерти украинцы могут получить дубликат необходимого документа. Право подать заявку имеют граждане, в отношении которых составлена актовая запись, их родители, усыновители, опекуны или другие уполномоченные лица. Для оформления дубликата нужно подать заявление и документ, удостоверяющий личность.

Новорожденного ребенка родители должны зарегистрировать в течение одного месяца. Для этого следует обратиться в любой отдел ДРАЦС или воспользоваться комплексной услугой "еМалятко" в приложении Дія. Причем это можно сделать даже без физического присутствия обоих родителей.