Теракт произошел на глазах: что нужно делать свидетелям и как наказывают виновников

Теракт – это преступление, которое имеет серьезные последствия для того, кто его совершил. Уголовный кодекс предусматривает и освобождение от от заключения, однако это возможно лишь при определенных условиях.

Как наказывают за совершение теракта?

В условиях полномасштабной войны сообщения о терроризме несколько возросли. Украинцы страдают не только от действий врага. Иногда даже сограждане могут совершить действия, которые приводят к ранениям и гибели людей. Часто это происходит после вербовки вражескими спецслужбами, которые обещают деньги за подрыв того или иного объекта. О том, что грозит людям, которые соглашаются на совершение теракта, говорится в статье 258 Уголовного Кодекса Украины.

Правоохранители могут наказать за применение оружия, совершение взрыва, поджога или других действий, которые создали опасность для жизни или здоровья людей. Даже если граждане не пострадали, но был нанесен значительный ущерб имуществу, организатор теракта должен отвечать перед законом.

Отметим! Преступление признается терактом, если действия были совершены с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, или с целью влияния на принятие решений.

Самое легкое наказание за совершение теракта – это лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В то же время повторное преступление и его совершение по предварительному сговору группой лиц, а также совершение тяжелых последствий наказываются 7 – 12 годами заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Если же во время террористического акта погиб человек, то организатора могут посадить на срок от 10 до 15 лет или на пожизненное заключение.

Уголовной ответственности можно избежать, если лицо, совершившее теракт, еще до сообщения ему о подозрении добровольно призналась правоохранителям, способствовала прекращению или раскрытию преступления и проведенные действия убрали опасность для жизни или здоровья человека или причинения значительного имущественного ущерба.

Что делать, если вы стали свидетелем теракта?

Статья 9 Закона Украины "О борьбе с терроризмом" определяет, что в случае получения информации о теракте или после его совершения государственные органы, органы местного самоуправления, объединения граждан, организации, их должностные лица обязаны содействовать в раскрытии преступления.

Правоохранителям следует передать известные данные, в том числе и те, что могут способствовать предотвращению, выявлению и пресечению террористической деятельности или же уменьшению ее последствий.

Важно! Люди, которые пострадали в результате теракта по закону имеют право на материальную компенсацию. Родные свидетелей или правоохранителей, погибших из-за такой деятельности, также могут получить денежную помощь.

Адвокаты советуют свидетелям теракта не паниковать и при необходимости заручиться юридической поддержкой, ведь правоохранители точно захотят взять показания относительно события.

Что известно о недавнем теракте во Львове?