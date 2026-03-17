Бумаги наберут юридическую силу: как военным можно заверить документы у командира

Военные теперь смогут легко реализовать свои юридические права. Отдаваемую часть документов разрешили заверять командирам. Это сделали, ведь нотариальное заверение необходимо во многих случаях, но у военных не всегда есть возможность обратиться к специалистам.

Как военные могут удостоверить документы у командира?

Изменения позволили защитникам избегать необходимости обращаться к нотариусам, чтобы удостоверить доверенность, завещание и личные распоряжения. Теперь у командира военный может оформить документы с полной юридической силой. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Так, доверенность часто нужна для выполнения действий действовать от имени защитника в учреждениях и банках. Завещание и распоряжение на случай гибели позволяют родным получить выплаты так, как это желал военный. Распоряжение на случай плена позволяет определить, куда в это время будет идти денежное обеспечение защитника.

Командиры получили право удостоверять эти документы. Военные могут как легко их оформить, так и отменить или обновить. Для этого документы снова подаются командиру, или, по возможности, нотариусу.

Важно! Командир не имеет права удостоверять только доверенность на распоряжение недвижимым имуществом, ценными бумагами или корпоративными правами. Такой документ можно удостоверить только у нотариуса.

Для удостоверения документа военный должен обратиться непосредственно к командиру части или уполномоченному им должностному лицу. Он должен объяснить подчиненному права и юридические последствия, убедиться в свободном волеизъявлении, проверить соответствие документа законодательству и, по желанию, помочь составить его проект. В присутствии командира и свидетелей, которые обязательно нужны в частности при удостоверении завещания, ставится подпись, а дальше документ регистрируется в журнале.

Документ о передаче наследства или доверенность передается в Министерство юстиции, где их вносят в реестры. В то же время оригинал личного распоряжения приобщается к личному делу и передается на хранение в ТЦК и СП.

Отметим, что юридические полномочия командиров регулируются Постановлением Кабинета министров №164 еще с 2022 года. Также правительство тогда уточнило перечень действий и порядок регистрации удостоверенных документов.

