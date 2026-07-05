Верховный Суд закрыл дело об уклонении от мобилизации: одна деталь сыграла решающую роль

Мужчина сначала отказался принять повестку, которую ему передали представители ТЦК и СП, а затем проигнорировал вызов. Однако суд защитил права мужчины, учтя важную деталь.

В деле об уклонении от службы свою роль сыграло отсутствие доказательств пригодности к военной службе

Дело мужчины, которого ТЦК обвинял в уклонении от мобилизации, рассмотрела Первая судебная палата Кассационного уголовного суда. Адвокат мужчины обратил внимание на факты, которые не были учтены судьями предыдущих инстанций. Об этом сообщили на сайте LexInform.

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Мужчину хотели вызвать в ТЦК и впоследствии мобилизовать в армию. Он проигнорировал повестку и не указал, почему-то не смог явиться по вызову. ТЦК отметили, что своими действиями военнообязанный уклонился от военной службы во время мобилизации.

Районный суд и апелляционная инстанция выяснили все факты и признали, что мужчина действительно совершил преступление и признан виновным в нарушении статьи 336 Уголовного кодекса и является уклонистом.

Однако на изменение решения повлиял защитник обвиняемого, который обратил внимание на интересную деталь в своей кассационной жалобе. Как выяснилось, у мужчины было решение окружного административного суда об утверждении заключения военно-врачебной комиссии. В нем была отменена его годность к военной службе.

То есть в деле фактически не был доказан факт того, что на данный момент украинец годен к военной службе согласно решению ВЛК. Судьи предыдущих инстанций ни подтвердили, ни опровергли факт годности. В связи с этим в правонарушении отсутствует состав преступления.

Доказать невиновность мужчины удалось благодаря статьям 3 и 19 Конституции Украины. В Основном законе говорится, что обвиняемый имеет гарантированное право на проведение медицинского обследования в установленном порядке. Апелляционный суд, в свою очередь, не обратил внимания на то, что заключение ВЛК о годности мужчины фактически было недействительным. Таким образом, нет оснований считать, что он подлежит мобилизации.

Поэтому по этому делу Верховный Суд отменил приговор и постановление судов и прекратил уголовное производство.

Какие действия ТЦК считаются нарушением?

В 2025 году уполномоченный Верховной Рады по правам человека получил около 5 тысяч обращений о нарушениях прав граждан со стороны военнослужащих ТЦК. По большинству фактов проводится служебная проверка.

Однако, по словам народного депутата Федора Вениславского, в Украине до сих пор не создан универсальный механизм, который мог бы полностью усовершенствовать коммуникацию между сотрудниками ТЦК и гражданскими лицами.