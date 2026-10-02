Фиктивное бронирование за деньги: адвокат из Киева замешан в противоправной схеме

В Киеве разоблачили адвоката, который обещал военнообязанным мужчинам содействие в освобождении от мобилизации. Таким образом он расширил спектр своих услуг, зарабатывая дополнительные деньги.

Раскрыта противозаконная деятельность киевского адвоката

44-летний адвокат предлагал обеспечить бронирование от мобилизации, фиктивно оформив клиента на объект критической инфраструктуры. Однако предприятие не получило такого статуса, поэтому мужчина придумывал и другие способы освобождения военнообязанных от призыва. Об этом сообщили в полиции Киева.

О подозрении сообщили юристу, который предлагал клиентам за деньги решить вопрос с мобилизацией. Сначала за 15 тысяч долларов он обещал сделать мужчину "работником критически важного предприятия", что давало ему право получить бронирование.

Во время встречи с клиентом адвокат предложил за 7 500 долларов оформить мужчину участником предприятия, которое должно было получить статус критически важного, после чего тот должен был быть забронирован. В качестве аванса клиент передал две тысячи долларов и документы для оформления доверенности,

– говорится в сообщении.

Однако эта схема не сработала. Адвокат продолжил искать пути "трудоустройства" мужчины, который уже заплатил ему деньги. Он нашел другое предприятие и реализовал свой преступный умысел. После оформления всех документов военнообязанного должны были забронировать, даже несмотря на то, что он не работал в компании.

Задержать адвоката удалось, когда в кафе клиент должен был передать ему еще 13 тысяч долларов неправомерного вознаграждения.

В настоящее время юристу предъявлено подозрение в предполагаемом пособничестве в получении должностным лицом юридического лица частного права неправомерной выгоды, сопряженном с вымогательством. Сейчас он находится под стражей с правом внесения залога в размере 100 тысяч гривен.

За содеянное подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в столице уже "поймали с поличным" адвоката, когда она пыталась получить деньги, чтобы снять розыск и закрыть уголовное производство. От мужчины юристка требовала выплатить 30 тысяч долларов, часть суммы она якобы должна была отдать следователю полиции.

А во Львове был разоблачен адвокат, обманывавший семьи погибших и пропавших без вести военных. За деньги он предлагал им свои услуги, которые фактически не предоставлял.