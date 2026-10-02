Викрито протизаконну діяльність київського адвоката

44-річний адвокат пропонував зробити бронювання від мобілізації, фіктивно оформивши клієнта на об'єкт критичної інфраструктури. Проте підприємство не отримало такий статус, тож чоловік вигадував й інші способи звільнення військовозобов'язаних від призову. Про це повідомили в поліції Києва.

Про підозру повідомили правнику, який пропонував клієнтам за гроші розв'язати питання з мобілізацією. Спочатку за 15 тисяч доларів він обіцяв зробити чоловіка "працівником критичного підприємства", що давало йому право отримати бронювання.

Під час зустрічі із клієнтом адвокат запропонував за 7 500 доларів оформити чоловіка учасником підприємства, яке мало отримати статус критично важливого, після чого той мав бути заброньований. Як аванс клієнт передав дві тисячі доларів та документи для оформлення довіреності,

– йдеться в повідомленні.

Проте ця схема не спрацювала. Адвокат продовжив шукати шляхи "працевлаштування" чоловіка, який вже заплатив йому гроші. Він знайшов інше підприємство й реалізував свій злочинний умисел. Після оформлення всіх документів військовозобов'язаного мали забронювати, навіть попри те, що він не працював у компанії.

Затримати адвоката вдалося, коли в кафе клієнт мав передати йому ще 13 тисяч доларів неправомірної винагороди.

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Наразі юрист отримав підозру через ймовірне пособництво в одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Зараз він перебуває під вартою з правом внесення застави у розмірі 100 тисяч гривень.

За скоєне підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в столиці вже "спіймали на гарячому" адвокатку, коли вона намагалася отримати гроші, щоб зняти розшук і закрити кримінальне провадження. Від чоловіка правниця вимагала заплатити 30 тисяч доларів, частину суми вона нібито мала віддати слідчому поліції.

А у Львові було викрито адвоката на обмані родин загиблих та зниклих безвісти військових. За гроші він пропонував їм послуги, які фактично не надавав.