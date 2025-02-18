Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора. Він обіцяв допомогти із пошуком зниклих та отриманням грошових виплат, але лише виманював великі суми, не надаючи реальної допомоги.

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Як працювала схема шахрая

За даними слідства, адвокат ошукав щонайменше двох жінок. Одній з них, мешканці Львівщини, він пообіцяв допомогти з отриманням державної виплати через загибель чоловіка на фронті.

Він запевняв, що є труднощі з оформленням документів і пропонував "вирішити питання" у Києві за 30% від суми виплат. Насправді ж гроші були гарантовані державою, а адвокат лише виманив у жінки сотні тисяч гривень. Крім того, він щомісяця брав з неї 25 тисяч гривень за свої "послуги", а також витрачав її кошти на дорогі ресторани.

Щоб приховати свої махінації, він змусив потерпілу відкрити банківську картку та передати йому її разом із пін-кодом. Пізніше адвокат зняв із картки близько 800 тисяч гривень, залучаючи до цього своїх знайомих. Під час чергового зняття грошей його затримали правоохоронці.

Ще однією жертвою шахрая стала жінка, чий чоловік безвісти зник під час боїв на Луганщині. Адвокат запевняв, що має зв’язки та може організувати пошуки навіть на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Він наполягав на терміновості ситуації та видурив у жінки 460 тисяч гривень, після чого просто зник.

Затримання та розслідування

Після отримання частини грошей адвоката затримали. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до аналогічних схем та встановлюють інших потерпілих. Відомо, що шахрай пропонував свої "послуги" у різних військових частинах. Усіх, хто міг постраждати від дій цього адвоката, просять звертатися на гарячу лінію ДБР у Львові: 0800 350 356.

Вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваного – квартиру в центрі Львова та два автомобілі.