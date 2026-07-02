Адвокатка просила гроші за "домовленість" зі слідчим

Чергове підбурення до надання неправомірної вигоди викрили в Києві. Адвокатка дізналася, що її знайомий потрапив у розшук через кримінальне провадження. Посилаючись на бажання надати допомогу, жінка пропонувала підозрюваному "відкупитися". Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури.

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Так адвокатка запропонувала знайомому заплатити 30 тисяч доларів, щоб зняти розшук і закрити кримінальне провадження. Чоловікові така сума здалася завеликою. Водночас жінка розповідала, що частину суми вона віддасть слідчому поліції.

Крім того, жінка тиснула на підозрюваного, мовляв, що вона вже почала процес закриття провадження навіть без договору з клієнтом. А тому гроші були дуже потрібні.

Через це чоловік ледь не зазнав втрат: адвокатка переконувала його продати майно. Проте надалі все ж погодилася на оплату частинами.

Чоловік звернувся до правоохоронців, щоб повідомити про пропозицію адвокатки. Надалі за її діями слідкували. Розслідування показало, що жінка жодним чином не діяла, аби якось допомогти чоловіку.

Адвокатку затримали під час передачі першої частини суми, яку вона вимагала – 12 тисяч доларів.



Адвокатку затримали "на гарячому" / Фото Київської міської прокуратури

У суді дії жінки кваліфікували як закінчений замах на підбурення до надання хабаря слідчому поліції та замаху на шахрайство. Її визнали винною й засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду стане чинним за 30 днів, якщо його не переглядатимуть в апеляції.

Перед судом постав ще один адвокат

Вищий антикорупційний суд визнав адвоката Олексія Носова винним у пропозиції хабаря прокурорам САП. За даними слідства, він пропонував 200 тисяч доларів за те, щоб кримінальне провадження щодо його підзахисної передали до іншого органу досудового розслідування та змінили процесуальні рішення.

Суд призначив Носову 4 роки 6 місяців позбавлення волі, конфіскував 100 тисяч доларів. Адвоката також звільнили з юридичної компанії, а під час розслідування правоохоронці встановили, що він намагався приховати свої дії.