Загальна сума хабарів становить ммайже 30 тисяч доларів. Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Як працювала схема?

За інформацією слідства, посадовці міської ради разом із керівником спеціалізованого комунального підприємства перетворили видачу дозвільних документів для забудовників на фактично "платну послугу".

У схемі брали участь головний архітектор міста – посадовець Департаменту містобудування та архітектури, представник Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, а також директор комунального підприємства, яке займається розробкою містобудівної, проєктної та землевпорядної документації.

Слідство стверджує, що чиновники безпосередньо організовували оформлення та підписання необхідних рішень, тоді як очільник КП виконував роль посередника. Саме він зустрічався із забудовниками та підприємцями, озвучував встановлені "такси", переконував заявників у необхідності оплати та, за версією слідства, збирав готівку.

Гроші вимагали за видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, а також за реєстрацію повідомлень про початок виконання будівельних робіт. Окрім цього, фігуранти нібито обіцяли сприяти подальшому оформленню орендованої комунальної землі у приватну власність.

Правоохоронці заявляють, що задокументували кілька епізодів отримання хабарів на загальну суму 26 тисяч доларів. Зокрема, 10 тисяч доларів, за даними слідства, отримали від місцевої підприємиці за оформлення будівельних паспортів на три земельні ділянки. Ще 5 тисяч доларів нібито передав представник мережі будівельних супермаркетів за містобудівні умови та обмеження для однієї ділянки.

Також слідчі повідомляють про два транші у розмірі 8 та 3 тисяч доларів, які, за версією правоохоронців, надала будівельна компанія за отримання дозвільної документації та реєстрацію початку будівництва.

Яке покарання загрожує учасникам схеми?

Наразі усіх трьох учасників схеми затримали. Їм повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди. Директору комунального підприємства також інкримінують пособництво у злочині.

Івано-Франківська обласна прокуратура спільно зі Службою безпеки України провели 25 обшуків за місцями проживання підозрюваних, у службових кабінетах та автомобілях. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значні суми готівки, автопарк та зброю.

Обшуки у підозрюваних / Фото Руслан Кравченко

Наразі слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють додаткові епізоди отримання хабарів у будівельній сфері регіону.

Кого ще нещодавно спіймали на отриманні хабаря?

На Одещині затримали міського голову одного з міст Ізмаїльського району, якого підозрюють у вимаганні 35 тисяч доларів хабаря. За даними слідства, посадовець вимагав гроші за погодження документів для будівництва вітроелектростанції, яку планували звести українська компанія та британський інвестор.

Правоохоронці стверджують, що мер навмисно затягував видачу ордера на видалення зелених насаджень, необхідного для початку робіт. Спочатку він пояснював затримки відсутністю екологічних інспекторів, потім – зайнятістю працівників міськради та проблемами з електропостачанням у мерії.

За інформацією слідства, компанія навіть передала міській раді три генератори як благодійну допомогу, однак це не вплинуло на процес погодження документів. Під час зустрічі у ресторані посадовець нібито озвучив суму хабаря у 30 тисяч доларів, а згодом збільшив її до 35 тисяч.

Слідчі також заявляють, що для приховування передачі грошей використовували криптовалютну схему через одеський криптообмінник. Після отримання всієї суми хабаря правоохоронці затримали мера та повідомили йому про підозру за статтею щодо одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.