Адвокат просила деньги за "договоренность" со следователем

В Киеве раскрыли очередной случай подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды. Адвокат узнала, что ее знакомый попал в розыск в связи с уголовным делом. Ссылаясь на желание оказать помощь, женщина предлагала подозреваемому "откупиться". Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Так, адвокат предложила знакомому заплатить 30 тысяч долларов, чтобы снять розыск и закрыть уголовное дело. Мужчине такая сумма показалась слишком большой. При этом женщина рассказывала, что часть суммы она отдаст следователю полиции.

Кроме того, женщина давила на подозреваемого, говоря, что она уже начала процесс закрытия дела даже без договора с клиентом. Поэтому деньги были очень нужны.

Из-за этого мужчина едва не понес убытки: адвокат убеждала его продать имущество. Однако впоследствии все же согласилась на оплату частями.

Мужчина обратился в правоохранительные органы, чтобы сообщить о предложении адвоката. В дальнейшем за ее действиями следили. Расследование показало, что женщина никоим образом не действовала, чтобы как-то помочь мужчине.

Адвоката задержали во время передачи первой части суммы, которую она требовала, – 12 тысяч долларов.



Адвоката задержали "на горячем" / Фото Киевской городской прокуратуры

В суде действия женщины квалифицировали как завершенное покушение на подстрекательство к даче взятки следователю полиции и покушение на мошенничество. Ее признали виновной и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Приговор суда вступит в силу через 30 дней, если он не будет пересмотрен в апелляционном порядке.

Перед судом предстал еще один адвокат

Высший антикоррупционный суд признал адвоката Алексея Носова виновным в предложении взятки прокурорам САП. По данным следствия, он предлагал 200 тысяч долларов за то, чтобы уголовное производство в отношении его подзащитной передали в другой орган досудебного расследования и изменили процессуальные решения.

Суд приговорил Носова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы и конфисковал 100 тысяч долларов. Адвоката также уволили из юридической компании, а в ходе расследования правоохранители установили, что он пытался скрыть свои действия.