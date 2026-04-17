Исчезли номера с авто: чем это грозит и надо ли сразу идти в полицию

Номерные знаки могут похитить из авто, или же они могут быть потеряны или повреждены. Кто-то похищает номера с целью развлечения, а другой может использовать их с целью совершения преступления.

Почему могут похитить номерные знаки с авто?

Украинцам стоит обращаться в полицию, если у них украли номерные знаки. Именно так сделала пользовательница Threads, которая рассказала о похищении из их авто передних и задних номеров. Они живут в одном доме более двух лет и впервые за это время столкнулись с такой проблемой во дворе.

Причины таких похищений есть разные. Это может быть обычное хулиганство. Как рассказал в комментарии 24 Каналу юрист сети юридических компаний "Центр правовой помощи" Владислав Нагорнюк, хотя в Украине и действует комендантский час, но хулиганы никуда не исчезли. Поэтому, если номерные знаки исчезли не на одном авто, а никаких записок похитители не оставили, то эксперт советует осмотреть ближайшие окрестности – места возле мусорных баков или территорию соседних домов. Ведь знаки могли снять ради развлечения, а потом выбросить.

Существуют также коллекционеры номерных знаков, которые могут похищать привлекательные комбинации цифр, определенные регионы или именные номера. В таком случае похитители воруют лишь одни номерные знаки, а другие остаются неповрежденными.

Таким злоумышленникам больше ничего от вас не нужно, желаемое они уже получили. Обычно другие автомобили остаются неповрежденными, а любые сообщения владельцу отсутствуют.

Впрочем, частыми являются случаи незаконного заработка на похищении номеров. Тогда владельцу оставляют записку с контактами на ручке двери или на лобовом стекле. Если он позвонит, то похитители будут предлагать вернуть номерные знаки за деньги. Или же мошенники в дальнейшем могут использовать такие номерные знаки в своих целях.

Владислав Нагорнюк Юрист по административному праву Наименьшие проблемы, с которыми вы можете столкнуться, это штрафы за нарушение правил дорожного движения, в частности превышение скорости. Камеры автоматической фиксации не различают транспортное средство, есть номер – есть нарушение. В таком случае именно вам придется доказывать свою невиновность, и возникнет логичный вопрос: почему вы не обратились в полицию? Хуже, если номерные знаки будут использованы при совершении более серьезных преступлений. Тогда объяснения придется предоставлять уже в значительно более сложных обстоятельствах.

Поможет ли обращение в полицию?

Поэтому пренебрегать обращением в полицию не нужно в любом случае. Таким образом можно сохранить деньги, время и нервы.

Оставить сообщение можно путем личного обращения в районное управление полиции или по номеру 102. После этого человеку сразу вылают справку о потере номерных знаков, которая может защищать человека в случае противоправных действий.

Далее важно восстановить своих номерные знаки. Для этого обращаться надо в территориальный сервисный центр МВД и иметь документы:

паспорт и идентификационный код владельца транспортного средства. Если паспорт в виде ID-карты, то дополнительно нужно иметь выписку о месте жительства;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

справка о потере номерных знаков, выдана в отделении Национальной полиции.

По словам Владислава Нагорнюка, работник сервисного центра МВД внесет информацию в базу данных автоматическую идентификационную систему "Номерной знак".

После этого проводится перерегистрация транспортного средства: вместо похищенных номерных знаков по заявлению владельца (или уполномоченного лица) выдается новое свидетельство о регистрации и новые номерные знаки. В таком случае предыдущие номерные знаки признаются недействительными, что позволяет избежать возможных негативных последствий,

– говорит юрист.

Заметим! В случае потери номерных знаков при других обстоятельствах или их повреждения, полиции подается письменное объяснение обстоятельств потери.

Эксперт отметил, что если номерные знаки действительно были похищены, то замена номеров и соответственно свидетельства о регистрации фактически остается единственным безопасным вариантом. Причина проста: как уже отмечалось, похищенные номера могут быть использованы для совершения правонарушений, и все последствия, так или иначе, сначала коснутся именно пострадавшего.

