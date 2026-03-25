Улучшения в мобилизации и решение по срокам службы: в Минобороны анонсировали важные изменения

Модернизация украинской армии продолжается. Министерство уже готовит ключевые изменения, которые касаются не только действующих военных, но и проблемы самовольного оставления части и процесса мобилизации.

Какие изменения готовит Минобороны?

После комплексной реформы, которую внедрит Министерство обороны Украины, ключевые изменения должны произойти в процессе мобилизации и вообще в подходе к службе. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Чиновник объявил о разработке новых решений после встречи со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений. Они подняли важные вопросы. Больше всего воинов волнует продолжительность пребывания на позициях, сложность мероприятий и выходов, усложненная логистика под постоянными атаками дронов. Также проблема заключается в недостаточном количестве людей, дронов и техники.

Военные отмечают, что плохим сейчас остается качество подготовки. Нередко страдает моральное состояние и связь на передовой.

Ключевые решения Министерства будут касаться процесса мобилизации и СОЧ. Для штурмовиков и пехотинцев тоже будут разрабатывать отдельные подходы, в частности относительно сроков службы и денежного обеспечения.

Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию. По заданию Президента, совместно с военными работаем над тем, чтобы масштабировать российские потери и усилить наши фронтовые позиции,

– отметил Михаил Федоров.

Народный депутат Федор Вениславский в интервью для "Телеграфа" тоже рассказал, что государство будет вводить новые решения по работе ТЦК и справедливой мобилизации. В Министерстве обороны хотят уменьшить количество конфликтов со служащими ТЦК, которых часто обвиняют в нарушениях прав человека.

По словам депутата, первые наработки украинцы увидят уже в апреле, их должны вынести на детальное обсуждение.

Вениславский добавил, что Минобороны также хочет сделать справедливое распределение мобилизационной нагрузки, чтобы мобилизация проводилась одинаково как в селах, так и в крупных городах.

