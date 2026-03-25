Улучшения в мобилизации и решение по срокам службы: в Минобороны анонсировали важные изменения
- Министерство обороны Украины готовит изменения в процессе мобилизации и модернизации подходов к службе, включая сроки службы и денежное обеспечение штурмовиков и пехотинцев.
- Запланированные реформы предусматривают улучшение качества подготовки и справедливое распределение мобилизационной нагрузки между селами и городами.
Модернизация украинской армии продолжается. Министерство уже готовит ключевые изменения, которые касаются не только действующих военных, но и проблемы самовольного оставления части и процесса мобилизации.
Какие изменения готовит Минобороны?
После комплексной реформы, которую внедрит Министерство обороны Украины, ключевые изменения должны произойти в процессе мобилизации и вообще в подходе к службе. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
Чиновник объявил о разработке новых решений после встречи со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений. Они подняли важные вопросы. Больше всего воинов волнует продолжительность пребывания на позициях, сложность мероприятий и выходов, усложненная логистика под постоянными атаками дронов. Также проблема заключается в недостаточном количестве людей, дронов и техники.
Военные отмечают, что плохим сейчас остается качество подготовки. Нередко страдает моральное состояние и связь на передовой.
Ключевые решения Министерства будут касаться процесса мобилизации и СОЧ. Для штурмовиков и пехотинцев тоже будут разрабатывать отдельные подходы, в частности относительно сроков службы и денежного обеспечения.
Это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию. По заданию Президента, совместно с военными работаем над тем, чтобы масштабировать российские потери и усилить наши фронтовые позиции,
– отметил Михаил Федоров.
Народный депутат Федор Вениславский в интервью для "Телеграфа" тоже рассказал, что государство будет вводить новые решения по работе ТЦК и справедливой мобилизации. В Министерстве обороны хотят уменьшить количество конфликтов со служащими ТЦК, которых часто обвиняют в нарушениях прав человека.
По словам депутата, первые наработки украинцы увидят уже в апреле, их должны вынести на детальное обсуждение.
Вениславский добавил, что Минобороны также хочет сделать справедливое распределение мобилизационной нагрузки, чтобы мобилизация проводилась одинаково как в селах, так и в крупных городах.
Что еще стоит знать о необходимости обновления процессов в армии?
В марте 2026 года обсуждаются новые реформы мобилизации, но конкретных решений пока нет. Во власти говорят об усилении контроля за теми, кто не обновил данные, пересмотр системы бронирования и возможное совершенствование механизмов мобилизации.
Тем временем в Украине запустили флешмоб из-за отсутствия четких сроков службы. Активисты требуют законодательно установить сроки службы и право на увольнение, ведь сейчас военные фактически служат без определенных границ.