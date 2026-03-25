Об этом заявил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью SPEKA.

Могут ли вручать повестки через Дію?

В ответ на вопрос о возможности вручения электронных повесток в сервисе Дія Борняков четко – нет.

По его словам, Министерство цифровой трансформации имеет принципиальную и неизменную позицию, которая не предусматривает внедрение электронных повесток в Дии или других государственных сервисах.

Чиновник отметил, что сервис Дія разрабатывали прежде всего как удобный сервис для взаимодействия граждан с государством. Он подчеркнул, что в случае превращения платформы в инструмент контроля это может подорвать доверие миллионов пользователей.

В сфере обороны наш фокус другой – мы стремимся минимизировать бюрократию для тех, кто уже служит. Это цифровизация процедур получения статусов, развитие defense-инноваций через кластер Brave1 и обеспечение фронта технологическими решениями,

– добавил Борняков.

