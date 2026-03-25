Об этом заявил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью SPEKA.
Могут ли вручать повестки через Дію?
В ответ на вопрос о возможности вручения электронных повесток в сервисе Дія Борняков четко – нет.
По его словам, Министерство цифровой трансформации имеет принципиальную и неизменную позицию, которая не предусматривает внедрение электронных повесток в Дии или других государственных сервисах.
Чиновник отметил, что сервис Дія разрабатывали прежде всего как удобный сервис для взаимодействия граждан с государством. Он подчеркнул, что в случае превращения платформы в инструмент контроля это может подорвать доверие миллионов пользователей.
В сфере обороны наш фокус другой – мы стремимся минимизировать бюрократию для тех, кто уже служит. Это цифровизация процедур получения статусов, развитие defense-инноваций через кластер Brave1 и обеспечение фронта технологическими решениями,
– добавил Борняков.
Изменятся ли правила мобилизации с апреля 2026 года?
Новых правил с апреля 2026 года не предвидится, однако мобилизационные мероприятия будут несколько жестче. Говорится о цифровизации процессов и пристальный контроль, в частности систему электронного учета.
Также с апреля будут действовать электронные сообщения о повестках и автоматическую военно-учетную регистрацию.
Бумажные повестки уйдут в прошлое, а вся важная информация будет фиксироваться в электронных реестрах.
Стоит заметить, что электронная система автоматически будет фиксировать нарушения, возрастет контроль за неявкой.