После 60 лет женщина требовала перерасчета пенсии: почему суд ей отказал

Женщина хотела перейти с социальных выплат на пенсию по возрасту и обратилась в Пенсионный фонд с такими требованиями. В ведомстве женщине отказали, поэтому дело рассматривали в суде.

Как женщина пыталась изменить условия пенсии?

В суде разбирались, может ли женщина претендовать на пенсию по возрасту и перерасчет выплат по показателю средней зарплаты, действующим на 2022 – 2024 год. Истица просила признать отказ Пенсионного фонда противоправным и определить дальнейшие действия должностных лиц. Об этом говорится в материалах дела № 120/16991/25.

Смотрите также Деньги по наследству: законопроект о получении выплат умершего родственника подвергся жесткой критике

Женщина уже получает пенсию по возрасту, но на льготных условиях, как мать ребенка с инвалидностью. Она уже достигла 60 лет и хотела перейти на выплаты на общих условиях.

Пенсионерка просила, чтобы ее пенсию пересчитали с новым показателем средней зарплаты. Но Пенсионный фонд отметил, что женщина не получала отдельный вид пенсии, а потому назначение ей пенсии по возрасту повторно не имеет смысла. Свою позицию орган изложил в письме.

Как заявила женщина, по закону она имеет право на перерасчет пенсии за календарные годы, когда она не получала выплаты.

Решение суда

Судья, ссылаясь на нормы закона и судебную практику, согласился с доводами Пенсионного фонда. Он заявил, что женщина просит изменить один и тот же вид пенсии – выплаты по возрасту, который может предоставляться на льготных или общих условиях. Согласно закону она могла просить о переводе с одного вида пенсии на другой. Например, с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности или потере кормильца. Но в конкретном случае такого права женщина не имела.

У истицы отсутствует право на повторное назначение пенсии по возрасту на общих основаниях после назначения ей пенсии по возрасту на льготных условиях, поскольку обращение лица, которому назначена пенсия по возрасту на льготных условиях, с заявлением о назначении пенсии по возрасту на общих основаниях после достижения общего пенсионного возраста, не является переводом с одного вида пенсии на другой в понимании части третьей статьи 45 Закона № 1058-IV, а потому положения последней не подлежат применению к спорным правоотношениям,

– объяснил суд.

Практика Верховного Суда говорит о подобном решении, на которое именно ссылался Винницкий суд. Высшая инстанция тоже определила, что лицо, которое уже получает пенсию по возрасту и выбрало именно такой вид пенсии как основной, не может перейти на общие условия выплат и с расчетом нового показателя средней заработной платы. Оба варианта являются видами пенсии по возрасту, а потому менять только условия нельзя.

В то же время в письме от Пенсионного фонда полностью был правильный ответ, почему женщине отказали в пересмотре условий пенсии. Поэтому суд отклонил иск женщины, а отказ Пенсионного фонда не признал противоправным.

Когда могут возникнуть проблемы с пенсиями для украинцев?

Чтобы избежать дополнительных выплат, которые потом придется возвращать, пенсионеры, которые хотят иметь работу, должны сообщать ПФУ о трудоустройстве. Также, чтобы не было проблем с пенсией, нужно заявлять в ведомство о любых изменениях в персональных данных, которые могут повлиять на начисление пенсии.

Чтобы получать пенсию по возрасту в 60 лет, украинцы должны иметь не менее 33 лет страхового стажа по состоянию на 2026 год. Если стажа недостаточно, то с выплатами могут возникнуть проблемы. Но в таком случае человек претендует на социальную пенсию. Ее назначают, если гражданин достиг пенсионного возраста, постоянно проживает в Украине и имеет низкий уровень доходов.

По состоянию на май 2026 года базовый прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 361 гривну. Именно от этого показателя исчисляют большинство социальных выплат.