ИИ-ассистенты придут на помощь: Минцифры планирует преобразовать работу ЦПАУ

Министерство цифровой трансформации предлагает улучшить качество обслуживания в ЦПАУ. Уже 6 лет продолжается трансформация системы в сторону более современной и удобной.

В Украине может измениться работа служб ЦПАУ

В настоящее время административные услуги предоставляются в 90% украинских общин, насчитывается более 5 300 точек ЦПАУ. При этом Минцифра проводит Национальный скрининг услуг, чтобы улучшать и упрощать необходимые для людей сервисы. Так, например, Минцифра стремится к тому, чтобы в центрах было меньше бумаг, а данные были в большей степени оцифрованы. Об этом сообщили на сайте министерства.

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Сервисы ЦПАУ теперь работают через систему "Вулык", которая позволила отменить лишние справки и в целом автоматизировать систему.

Далее в работу планируется внедрить искусственный интеллект. Разработчики создают специального ИИ-ассистента, который будет выполнять простую работу и освободит руки администраторов для более сложных задач.

Кроме того, люди смогут рассчитать себестоимость услуг ЦПАУ. Так называемый калькулятор уже разрабатывается и планируется к запуску, в частности для экономии времени граждан.

Мы продолжаем трансформацию, чтобы администраторы тратили энергию исключительно на помощь украинцам и гордились именно своим ЦПАУ,

– говорится в сообщении Минцифры.

Возможны ли выборы через приложение Дия?

Исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков пояснил, что сейчас невозможно гарантировать тайну голосования, как того требует Конституция Украины. Именно поэтому онлайн-выборы через приложение не рассматриваются, пока не появится механизм, который обеспечит полную конфиденциальность волеизъявления граждан.

Народный депутат Федор Вениславский отметил, что государство рассматривало идею введения электронных повесток, которые бы отправлялись, в частности, через Дию. Однако от этой идеи отказались и возвращаться к этому вопросу пока не планируют.