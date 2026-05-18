"Знание будущего" может влиять на волю человека: Верховная Рада хочет ввести штрафы для гадалок

Народные депутаты предлагают защитить украинцев и уменьшить на законодательном уровне влияние гадалок, экстрасенсов, магов и других "специалистов", которые могут предсказывать будущее. Также под запретом будет реклама, популяризация и распространение информации об услугах предсказания.

Что предлагает законопроект об ответственности за услуги гадания?

В Украине наблюдается негативное влияние на людей, которые слушают предсказания гадалок и экстрасенсов, верят в магию и эзотерику или обращаются к картам Таро. Люди также прекращают верить в реальность, когда предсказывают будущее с помощью астрологии, нумерологии, хиромантии, ясновидения или спиритизма. Поэтому за предоставление таких услуг за деньги украинцев в Веровной Раде предлагают наказывать. Об этом говорится в карточке законопроекта №15251.

Народный депутат Георгий Мазурашу зарегистрировал проект закона, согласно которому вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях штрафы за платные услуги гадалок и экстрасенсов, а также за рекламу, популяризацию и распространение информации о работе таких прорицателей.

Согласно законопроекту, опасными будут считаться все разновидности гадания. Это из-за того, что такую деятельность не поддерживает религия, а еще это опасно с психологической точки зрения – гадалки влияют на мысли человека, его волю и принятие решений.