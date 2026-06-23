Нарушения после реформы МСЭК: в министерстве отреагировали на жалобы о сроках инвалидности

Кабинет Министров установил требования, согласно которым комиссии по оценке повседневной жизнедеятельности (бывшие МСЭК) должны проводить осмотры и определять степень инвалидности. Однако на практике врачи не всегда действуют так, как того требуют правила.

Врачи проводят осмотр с нарушением правил: реальный случай

В Украине реформировали медико-социальную экспертизу и создали специальные комиссии, которые должны оценивать уровень. Согласно правилам, все действия врачи должны были проводить прозрачно, а результаты — оцифровывать. Но старые подходы пока остались. Об этом рассказывают журналисты "Судебно-юридической газеты".

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Видимо, врачи не готовы менять систему. Они должны были бы установить пациенту пожизненную инвалидность, но и дальше заставляют проходить осмотр каждый год, не понимая, что в этом нет смысла. Изменения, видимо, нужны не всем врачам.

Так стало известно о деле мужчины, прошедшего освидетельствование в комиссии. У него протез аортального клапана — это такая патология, которая остается у человека на постоянной основе. То есть врачи должны были присвоить ему пожизненную и бессрочную группу инвалидности.

Однако в данном случае комиссия выдала заключение сроком на один год, что противоречит правилам. Таким образом, нарушена логика реформы, согласно которой изменения должны были позволить человеку пройти осмотр лишь один раз, а в дальнейшем его диагноз постоянно оставался бы в системе.

В Минздраве отреагировали на неправомерные действия

В Министерстве здравоохранения знают об этом случае, но считают, что нецелесообразно оценивать действия комиссии, располагая лишь описанием ситуации. В ведомстве добавили, что диагноз не является основанием для установления инвалидности. Врачи оценивают все имеющиеся нарушения функций организма, их степень устойчивости, прогноз в отношении здоровья и влияние на повседневную жизнь.

Постановление Кабмина № 1338 действительно определяет ряд случаев, когда врачи могут установить бессрочную инвалидность. Такое заключение получают люди с анатомическими дефектами или необратимыми нарушениями функций органов и систем организма. Некоторым категориям необходимо проходить повторное обследование через 5 лет. А тем, у кого случаи проще, инвалидность присваивается на 1–3 года.

То есть срок установления инвалидности определяется не произвольно, а в соответствии с критериями, утвержденными постановлением. В то же время на практике даже одинаковый диагноз или медицинское состояние у разных людей может сопровождаться разной степенью функциональных нарушений, разной динамикой состояния, разным прогнозом и разным влиянием на повседневную жизнь,

– говорится в пояснении Минздрава.

Повторную проверку, по словам экспертов, могут назначать, чтобы проследить динамику состояния, эффективность лечения или реабилитации. Таким образом, в частности, определяется, имеются ли у человека изменения, связанные с ограничением повседневного функционирования.

При этом человек может обжаловать решение экспертной группы, обратившись в Центр оценки функционального состояния человека. Это можно сделать посредством письменного обращения или через врача, который зарегистрирует жалобу в электронной системе. Решение в таком случае должно быть пересмотрено в соответствии с установленной процедурой.

Таким образом, случаи нарушения правил оценки состояния человека в повседневной жизни действительно возможны, и государство готово на них реагировать, если факт несоответствия будет доказан. Важно своевременно оформлять несогласие и иметь доказательства того, что врачи допустили ошибку.

Зеленский подписал закон о реформе МСЭК в 2024 году

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который изменяет порядок работы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и вводит новые подходы к оценке состояния здоровья людей. Реформа предусматривает постепенный переход от устаревшей системы к модели, которая будет оценивать не только диагноз человека, но и уровень его повседневного функционирования, а также потребность в поддержке.

Одной из главных целей изменений является повышение прозрачности процедуры установления инвалидности и снижение коррупционных рисков. Предусматривается цифровизация процессов, использование электронных документов и более четкие правила принятия решений.

Власти ожидали, что новая система упростит получение необходимого статуса и социальной поддержки для людей, которые в этом нуждаются.