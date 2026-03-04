Опасность в интернете: украинцам присылают фишинговые сообщения якобы от госучреждений
- Украинцев призывают быть осторожными с подозрительными электронными письмами, которые могут содержать вредоносные файлы.
- Кибератаки осуществляются через фальшивые письма от государственных органов.
Украинцев призывают обращать внимание на подозрительные сообщения, которые поступают якобы от имени центральных органов исполнительной власти или областных администраций. Это новый способ кибератак, которым пользуются мошенники.
Что известно о распространении электронных писем с вредоносным содержанием?
Известно уже не об одном случае мошенничества в интернете, когда человеку приходит письмо якобы от государственного органа. Однако открывать его – опасно. Об этом пишет команда CERT-UA, работающая при Госспецсвязи.
В течение января и февраля специалисты заметили, что выросли случаи рассылки таких писем с опасностью. В них аккаунты под видом госорганов призывают обновить мобильные приложения, которыми часто пользуются гражданские и военные, в том числе и популярное приложение Дия.
Конкретные случаи отправки писем с вредоносным программным обеспечением / Скриншоты CERT-UA
В то же время Министерство цифровой трансформации предостерегает граждан. Заместитель Министра цифровой трансформации Виталий Балашов в комментарии 24 Каналу рассказал, что Дию не просят обновлять таким образом. Он отметил, что есть только два безопасных способа обновить Дию и любое другое приложение:
- через официальные маркеты (Google Play, App Store, AppGallery);
- непосредственно в самом приложении.
Никаких архивов или файлов с почты! Если вы получили письмо якобы от госоргана с требованием что-то загрузить – игнорируйте его. Также обязательно обращайте внимание на адрес отправителя: мошенники часто используют почты, которые только визуально похожи на официальные государственные домены gov.ua,
– пояснил Виталий Балашов.
Как выглядят письма от мошенников?
Специалисты рассказали, что такое электронное письмо может содержать вложения в виде архива, в котором находится опасный файл, или ссылки на легитимный, на первый взгляд, сайт. Оттуда с помощью JavaScript-кода на компьютер получателя выгрузится такой файл.
В одной из таких ссылок был обнаружен вирус типа "шифровальщика-вымогателя". Это такая программа, что попав в компьютер, блокирует или шифрует файлы и требует деньги за их разблокировку.
В одном из архивов был эксплойт. Это специальный инструмент, который использует "слабое место" в программе или системе, чтобы проникнуть внутрь нее без разрешения.
С помощью открытых программ специалисты проанализировали, как именно работала кибератака и какие инструменты использовались. Вероятно, рассылка вредоносных файлов шла от людей, связанных с российским телеграмм-каналом "PalachPro".
Что советуют адвокаты, чтобы обезопасить себя от мошенников?
Юрист адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" Юлия Бирлад замечает, что по неосторожности или доверчивости людей их персональные данные могут получить третьим лицам. Мошенники могут использовать эту информацию любым способом. Главным для преступников остается получение прибыли и вред населению.
Поэтому несколько шагов могут помочь людям защитить свои данные. Пользователям советуют устанавливать сложные пароли. В контексте недавних событий важным остается правило посещения только проверенных сайтов.
Нередко происходят кражи данных банковских карт, а потому важно быть бдительными при передаче любой информации, связанной с вашими финансами.
Как защитить свои данные в интернете?
Если вы стали жертвой онлайн-мошенников, например, при покупке в сети, то нужно немедленно обратиться в полицию. При себе стоит иметь все скриншоты, переписки, квитанции. О мошеннических действиях также нужно сообщить в банк и в киберполицию.
Кроме того, преступники могут оформлять дубликаты SIM-карт, чтобы выманивать коды из SMS или менять номер и иметь доступ учетных записей. В таком случае нужно срочно обратиться к оператору связи, заблокировать SIM, изменить пароли и активировать дополнительные средства защиты.
Для безопасности телефона эксперты советуют устанавливать антивирус, обновлять систему и приложения, не загружать подозрительные файлы или приложения.