Увольнение с критического предприятия: как работники мгновенно теряют бронирования

Военнообязанные работники могут лишиться бронирования еще до официального увольнения с предприятия, в частности во время двухнедельного отработки. Это создает опасную паузу без отсрочки при смене работы, а также грозит появлением статуса "в розшуку" в реестрах воинского учета.

Риск розыска и аннулирования новой отсрочки

Работодатель имеет юридическую возможность инициировать аннулирование освобождения от мобилизации еще до фактического расторжения трудового договора. Даже продолжение работы в течение двух обязательных недель не гарантирует сохранение бронирования до последнего рабочего дня. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал адвокат Сергей Касянчук.

Юрист поделился своим наблюдением, что досрочное прекращение брони руководство иногда применяет как инструмент административного давления на персонал во время производственных или трудовых конфликтов. В то же время само по себе отмена отсрочки не всегда считается нарушением со стороны компании, если для этого были достаточные правовые основания.

Работник может подать заявление об увольнении и продолжать выполнять свои обязанности, но уже лишиться бронирования. Человек по-прежнему работает на критически важном предприятии и выполняет необходимую государству работу, однако отсрочки от мобилизации у него больше нет,

– пояснил адвокат.

Аннулирование бронирования в целом не нарушает правил воинского учета, однако для человека могут возникать сопутствующие риски. После потери освобождения от мобилизации ТЦК может внести в базу данных сведения о нарушении, а в приложении Резерв+ военнообязанный может обнаружить, что он находится в розыске.

В адвокатской практике встречаются случаи, когда такие сведения появляются при обстоятельствах, вызывающих обоснованные сомнения относительно самого нарушения,

– отметил Касянчук.

Подобная запись в базе существенно затрудняет переход в другую организацию, которая также имеет право на бронирование штата. Новый работодатель просто не сможет предоставить в таких условиях отсрочку для сотрудника. То есть фактически право на бронирование у человека будет, а реализовать его – не сможет.

Опасная пауза между сменой рабочих мест

Сергей Касянчук напоминает, что автоматического переноса бронирования от предыдущего работодателя к следующему закон не предусматривает. Между отменой старого бронирования и подтверждением документов на новом месте всегда возникает временной разрыв, во время которого человек теряет иммунитет от мобилизации.

Чтобы не остаться без защиты, работнику следует еще до увольнения выяснить статус нового предприятия, четкие сроки подачи списков и сверить свои данные в военно-учетных реестрах.

Сегодня человек может добросовестно работать, не нарушать законодательство, переходить с одного критически важного предприятия на другое и остаться без отсрочки,

– подытожил эксперт.

Обратите внимание! Если бронирование сняли без заблаговременного уведомления, юрист советует немедленно подать работодателю письменный запрос с требованием предоставить обоснование такого приказа.

В случае явного нарушения трудовых прав работник может обратиться в Гоструда или защищать свои интересы в судебном порядке. Однако следует учитывать, что сам процесс обжалования решений предприятия или ТЦК не восстанавливает бронирование автоматически.

Напомним, Кабинет Министров изменил процедуру определения предприятий, имеющих критически важное значение, что затрудняет бронирование работников из-за необходимости экспертизы Координационного центра. Изменения предусматривают более жесткий контроль и возможность отмены статуса критичности. Это может повлиять на бронирование военнообязанных специалистов.

"Резерв+" может не отображать бронирование одного человека из-за отсутствия подтверждения занятости от Пенсионного фонда Украины. Для исправления ошибок работники могут обновить данные через приложение, а работодатели должны подать уведомление о трудовых отношениях через портал электронных услуг ПФУ.