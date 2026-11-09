Звільнення з критичного підприємства: як працівники миттєво втрачають бронювання

Ризик розшуку та блокування нової відстрочки

Роботодавець має юридичну можливість ініціювати анулювання звільнення від мобілізації ще до фактичного розірвання трудового договору. Навіть продовження роботи протягом двох обов'язкових тижнів не гарантують збереження бронювання до останнього робочого дня. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів адвокат Сергій Касянчук.

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Правника розповів про своє спостереження, що дострокове припинення броні керівництво іноді застосовує як інструмент адміністративного тиску на персонал під час виробничих чи трудових конфліктів. Водночас саме по собі скасування відстрочки не завжди вважається порушенням з боку компанії, якщо для цього були достатні правові підстави.

Працівник може подати заяву про звільнення й далі виконувати свої обов'язки, але вже втратити бронювання. Людина ще працює на критично важливому підприємстві й робить потрібну державі роботу, проте відстрочки від мобілізації більше не має– пояснив адвокат.

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Анулювання бронювання загалом не порушує правил військового обліку, проте для людини можуть виникати супутні ризики. Після втрати звільнення від мобілізації ТЦК може внести до бази даних відомості про порушення, а в застосунку Резерв+ військовозобов'язаний може виявити, що він перебуває в розшуку.

В адвокатській практиці трапляються випадки, коли такі відомості з'являються за обставин, що викликають обґрунтовані сумніви щодо самого порушення– зазначив Касянчук.

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Подібний запис у базі суттєво ускладнює перехід до іншої організації, яка також має право бронювати штат. Новий роботодавець просто не зможе надати за таких умов відстрочку для співробітника. Тобто фактично право на бронювання людина матиме, а реалізувати його – не зможе.

Небезпечна пауза між зміною робочих місць

Сергій Касянчук нагадує, що автоматичного перенесення броні від попереднього працедавця до наступного закон не передбачає. Між скасуванням старого бронювання та підтвердженням документів на новому місці завжди утворюється часовий розрив, під час якого людина втрачає імунітет від мобілізації.

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Щоб не залишитися без захисту, працівнику варто ще до моменту звільнення з'ясувати статус нового підприємства, чіткі строки подачі списків та звірити власні дані у військово-облікових реєстрах.

Сьогодні людина може сумлінно працювати, не порушувати законодавства, переходити з одного критично важливого підприємства на інше й залишитися без відстрочки– підсумував експерт.

Зауважимо! Якщо бронювання зняли без завчасного повідомлення, юрист радить негайно подати роботодавцю письмовий запит із вимогою надати обґрунтування такого наказу.

У разі явного порушення трудових прав працівник може звернутися до Держпраці або захищати свої інтереси в судовому порядку. Проте варто враховувати, що сам процес оскарження рішень підприємства чи ТЦК не поновлює бронювання автоматично.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив процедуру визначення підприємств критично важливими, що ускладнює бронювання працівників через необхідність експертизи Координаційного центру. Зміни передбачають жорсткіший контроль та можливість скасування статусу критичності. Це може вплинути на бронювання військовозобов'язаних фахівців.

Резерв+ може не відображати бронювання в однієї людини через відсутність підтвердження зайнятості від Пенсійного фонду України. Для виправлення помилок працівники можуть актуалізувати дані через застосунок, а роботодавці повинні подати повідомлення про трудові відносини через портал електронних послуг ПФУ.