Не відображається бронювання в Резерв+: як виправити помилку

Чому бронювання може не з'явитися в Резерв+

Коли роботодавець подає заяву на бронювання співробітника, система може несподівано видати повідомлення "особу не працевлаштовано" або не показати фахівця у списку військовозобов'язаних компанії. Це трапляється тоді, коли реєстр "Оберіг" не отримав підтвердження від Пенсійного фонду України про офіційну зайнятість працівника, пояснили фахівці державного сервісу Дія.

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Як працівнику самостійно виправити дані через застосунок

Військовозобов'язаним більше не потрібно витрачати дні на очікування й ручні перевірки, адже актуалізувати відомості можна безпосередньо в смартфоні. Щоб налагодити коректний обмін даними між реєстрами та вберегти себе від втрати броні, варто виконати чіткий алгоритм дій:

Авторизуватися в мобільному застосунку Резерв+. Відкрити розділ меню та перейти до пункту "Виправити дані онлайн", обравши актуальне місце роботи. Уважно перевірити особисті параметри: податковий номер (РНОКПП) і дату народження. Надіслати запит на оновлення.

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Якщо відомості збігаються, інформація про трудові відносини підтягнеться автоматично. Якщо ж у процесі виникли складнощі чи збої, громадянам радять не зволікати й звертатися до служби технічної підтримки Резерв+.

Що робити роботодавцю, якщо "Оберіг" досі не бачить працівника

У випадках, коли самостійний запит через застосунок не дав результату, підключитися має компанія. Відсутність статусу свідчить про те, що інформація про найманого працівника взагалі не надійшла до баз Пенсійного фонду.

Аби вирішити проблему, представник роботодавця повинен зайти в особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ, знайти розділ "Комунікації з Пенсійним фондом" та подати оперативне повідомлення про трудові відносини. Такий документ фіксує прийняття, переведення чи зміну посади співробітника. Кадровикам слід пам'ятати суворе правило: подавати це повідомлення необхідно в день оформлення кадрових змін або максимум наступного дня.

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Якщо підприємство пропустило терміни, процедура затягнеться. Тоді доведеться надсилати податковий розрахунок за останній звітний період через портал Державної податкової служби та чекати, поки ПФУ опрацює звітність і оновить дані в реєстрах.

Які рішення діяли раніше та що змінилося

Раніше виправлення подібних технічних розбіжностей створювало серйозну бюрократичну тяганину для бізнесу. Громадянам доводилося звертатися до підтримки сервісу "Дія", фахівці якої вручну збирали відомості й скеровували їх до Пенсійного фонду. Лише після тривалого ланцюжка узгоджень адміністратори реєстру "Оберіг" проводили індивідуальну перевірку кожного військовозобов'язаного, що суттєво гальмувало бронювання критично важливих кадрів.

До слова, Мінекономіки підготували зміни до постанови №76, що регулює процес бронювання працівників на час воєнного стану. Перший варіант документу передбачив скасування 100% квоти на бронювання працівників низки критично важливих галузей, скорочення частки військовозобовʼязаних працівників, яких могли забронювати й зменшити квоту для підприємств ЖКГ.