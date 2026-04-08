Не стоит паниковать: что делать забронированным мужчинам, если их вызвали в ТЦК

Даже забронированных граждан могут вызвать в ТЦК. Игнорировать такое оповещение не стоит, ведь это не означает мобилизацию такого человека. Эти действия ТЦК не противоправны.

Почему могут вызвать в ТЦК даже тех, у кого есть бронирование или отсрочка?

Основания для вызова в ТЦК остаются, когда человек является военнообязанным. Бронирование или отсрочка не освобождают от этого статуса, а только делают невозможным призыв в армию. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Смотрите также Снизится ли возраст мобилизации и изменятся ли правила выезда за границу: Палиса дал четкий ответ

Граждане с отсрочкой и бронированием все равно стоят на воинском учете. Пока с него по определенным причинам человека не снимут, то ТЦК могут вызвать его для уточнения данных или получения другой информации. Этого не стоит бояться, ведь в Украине запрещено мобилизовать тех, кто временно освобожден от призыва. Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прямо устанавливает перечень оснований для отсрочки от мобилизации, согласно которым некоторые из военнообязанных не подлежат призыву.

Адвокат отметила, что условия и обязанности у таких граждан одинаковы с другими военнообязанными. В ТЦК лиц с бронированием или отсрочкой могут вызвать, чтобы уточнить учетные данные, в некоторых случаях – вызывают для прохождения ВВК или же имеют служащие другие требования.

Более того, освобожденными от мобилизации гражданами иногда занимаются отдельные подразделения ТЦК.

По Киеву у нас есть отдельные отделы для забронированных, отсроченных и для просто тех, кого привезли. И, соответственно, там, когда у тебя уже есть документы, оформлены отсрочки или бронирования, то есть отдельные подотделы в ТЦК, которые занимаются этими вопросами,

– сказала Елена Воронкова.

В ТЦК стараются обращаться с гражданами с отсрочкой или бронированием максимально лояльно и правомерно. Однако в основном их прием происходит не по онлайн-записи, а в порядке живой очереди.

Что стоит знать о бронировании от мобилизации в Украине?