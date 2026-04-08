Не стоит паниковать: что делать забронированным мужчинам, если их вызвали в ТЦК
- Граждан с отсрочкой или бронированием могут вызвать в ТЦК для уточнения данных или получения информации.
- В некоторых ТЦК есть отдельные подразделения для работы с забронированными и отсроченными гражданами, и их прием обычно осуществляется в порядке живой очереди.
Даже забронированных граждан могут вызвать в ТЦК. Игнорировать такое оповещение не стоит, ведь это не означает мобилизацию такого человека. Эти действия ТЦК не противоправны.
Почему могут вызвать в ТЦК даже тех, у кого есть бронирование или отсрочка?
Основания для вызова в ТЦК остаются, когда человек является военнообязанным. Бронирование или отсрочка не освобождают от этого статуса, а только делают невозможным призыв в армию. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова.
Граждане с отсрочкой и бронированием все равно стоят на воинском учете. Пока с него по определенным причинам человека не снимут, то ТЦК могут вызвать его для уточнения данных или получения другой информации. Этого не стоит бояться, ведь в Украине запрещено мобилизовать тех, кто временно освобожден от призыва. Статья 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прямо устанавливает перечень оснований для отсрочки от мобилизации, согласно которым некоторые из военнообязанных не подлежат призыву.
Адвокат отметила, что условия и обязанности у таких граждан одинаковы с другими военнообязанными. В ТЦК лиц с бронированием или отсрочкой могут вызвать, чтобы уточнить учетные данные, в некоторых случаях – вызывают для прохождения ВВК или же имеют служащие другие требования.
Более того, освобожденными от мобилизации гражданами иногда занимаются отдельные подразделения ТЦК.
По Киеву у нас есть отдельные отделы для забронированных, отсроченных и для просто тех, кого привезли. И, соответственно, там, когда у тебя уже есть документы, оформлены отсрочки или бронирования, то есть отдельные подотделы в ТЦК, которые занимаются этими вопросами,
– сказала Елена Воронкова.
В ТЦК стараются обращаться с гражданами с отсрочкой или бронированием максимально лояльно и правомерно. Однако в основном их прием происходит не по онлайн-записи, а в порядке живой очереди.
Что стоит знать о бронировании от мобилизации в Украине?
Если ТЦК вызвали человека, который имеет отсрочку или бронирование, то он должен появиться и взять с собой документы, подтверждающие основания для освобождения. Это поможет избежать розыска и решить все возможные спорные вопросы.
Внутренне перемещенные лица должны тоже стоять на воинском учете по новому месту жительства. Этот статус не освобождает от мобилизации и обязанностей.
В приложении Резерв + недавно появилась отметка о том, что пользователи входят в оперативный резерв. Из-за этого некоторые забронированные мужчины потеряли право на освобождение от мобилизации. Однако в Министерстве обороны рассказали, что отметка на самом деле существует давно и появилась у немногих.