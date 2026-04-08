Чому можуть викликати до ТЦК навіть тих, в кого є бронювання чи відстрочка?

Підстави для виклику в ТЦК залишаються, коли людина є військовозобов'язаною. Бронювання чи відстрочка не звільняють від цього статусу, а лише унеможливлюють призов до війська. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка АБ "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Громадяни з відстрочкою та бронюванням все одно стоять на військовому обліку. Доки з нього за певних причин людину не знімуть, то ТЦК можуть викликати її для уточнення даних чи отримання іншої інформації. Цього не варто боятися, адже в Україні заборонено мобілізувати тих, хто тимчасово звільнений від призову. Стаття 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" прямо встановлює перелік підстав для відстрочки від мобілізації, згідно з якими дехто з військовозобов'язаних не підлягає призову.

Адвокатка зазначила, що умови й обов'язки в таких громадян є однаковими з іншими військовозобов'язаними. До ТЦК осіб з бронюванням чи відстрочкою можуть викликати, щоб уточнити облікові дані, у деяких випадках – викликають для проходження ВЛК або ж мають службовці інші вимоги.

Ба більше, звільненими від мобілізації громадянами іноді займаються окремі підрозділи ТЦК.

По Києву в нас є окремі відділи для заброньованих, відстрочених і для просто тих, кого привезли. І, відповідно, там, коли у тебе вже є документи, оформлені відстрочки або бронювання, то є окремі підвідділи в ТЦК, які займаються цими питаннями,

– сказала Олена Воронкова.

У ТЦК намагаються поводитися з громадянами з відстрочкою чи бронюванням максимально лояльно і правомірно. Однак здебільшого їхній прийом відбувається не за онлайн-записом, а в порядку живої черги.

