Решили судьбу ребенка: в Варшаве врачи обсуждали его "сложную жизнь" из-за происхождения

За последние сутки в Варшаве сообщили сразу о двух случаях проявления ксенофобских настроений в отношении украинцев, причем в одном из них жертвой стал младенец. Ксенофобию распространяют некоторые поляки, попавшие под влияние радикальных политиков.

Врачи обидели младенца в больнице из-за его национальности

Один из скандалов недавно произошел в больнице в Варшаве. Туда привезли несколькомесячного ребенка, нуждавшегося в помощи. Медики уже не раз оскорбляют украинцев только из-за их происхождения. В защиту людей высказалась польская анестезиолог Юстина Лещук в интервью onet.pl.

Как рассказала врач, она уже не впервые сталкивается с ксенофобией в больницах. Она также стала свидетелем того, как врачи "обсуждали судьбу" несколькихмесячного украинского ребенка, который ночью поступил в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали воспаление мочевыводящих путей.

Когда утром коллеги говорили о ребенке с Юстиной, они упомянули его национальность. При этом медики отмечали, что болезнь должна стать для ребенка своего рода уроком о том, что в Польше ему никогда не будет легко.

Этот случай – лишь громкое заявление, однако случаев ксенофобии со стороны врачей становится все больше. Юстина Лещук рассказала, что часто приезжала в Украину, где помогала спасать раненых украинских военных. По ее словам, медик не может принимать решение об оказании помощи человеку из-за его национальности. В отделении после слов Лещук и еще одной врачихи, которая ее поддержала, разгорелся спор.

Анестезиолог подчеркнула, что на самом деле этот простой случай проявления ксенофобского отношения к украинцам – уже не первый, который она замечала в медицинских учреждениях.

Еще один случай в Варшаве

Одновременно с новостью о ксенофобии в больнице в сети пишут об очередном нападении в польской столице на украинцев. Так, недавно две женщины и мужчина пытались ударить украинских парней со словами "wypi*rdalać" (в переводе – "убирайтесь").

Напомним, директор "Центра исследований проблем гражданского общества" Виталий Кулик в комментарии 24 Канала рассказал, что настроения против украинцев в Польше изменились из-за сочетания политического популизма, исторических споров и экономического недовольства. Правоконсервативные силы активно используют тему украинцев в политической борьбе. В свою очередь, часть поляков после нескольких лет войны начала воспринимать украинских беженцев не как людей, которым помогают, а как дополнительную нагрузку.

К слову, Еврокомиссия осудила нападения на украинцев и любые проявления ксенофобии в Польше. Варшаве напомнили об обязанности соблюдать законодательство ЕС в области борьбы с расизмом и языком вражды.