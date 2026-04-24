Увольнение вместо миллиона долларов: Высший совет правосудия наказал судью со Львова

От исполнения обязанностей освободили судью Хозяйственного суда Львовской области Василия Артимовича. Он подозревается в получении взятки, чем совершил дисциплинарный проступок.

Почему уволили Василия Артимовича?

Василий Артимович и другой судья Михаил Юркевич подозреваются в вымогательстве дополнительных денег за свою работу. Они обещали проводить судебные заседания с "нужными" решениями. Из-за этого Высший совет правосудия уволил Артимовича с должности судьи.

Смотрите также Имел почту только на Яндексе: судья из Киевской области не смог пройти проверку на соответствие должности

Такой существенный дисциплинарный проступок не позволил судье дальше работать. Вымогательство взятки в размере миллиона долларов закончилось для Василия Артимовича увольнением. Ранее он работал на должности председателя суда.

Вместе с ним в вымогательстве денег с представителей одной из сторон во время рассмотрения дела подозревается другой судья Хозяйственного суда Львовской области Михаил Юркевич. А бывший глава Западного апелляционного хозяйственного суда Борис Плотницкий пошел на сделку со следствием, после того, как выяснилась его возможная причастность к такому преступлению.

Стали известны подробности, с кого же судьи требовали миллион долларов взятки. Подозреваемые рассматривали дела, связанные с "Эскулабом" – медицинской лабораторией. Деньги они пытались "выбить" из совладельца компании Станислава Луговского. За взятку суд предлагал принять удобные решения для ответчиков.

Однако, когда о вымогательстве взятки стало известно, то на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, Василия Артимовича привлекли к дисциплинарной ответственности.

Важно! У статье 126 Конституции Украины предусмотрено, что судью могут законно уволить за совершение существенного дисциплинарного проступка или грубое и систематическое пренебрежение обязанностями. Такие действия говорят о том, что судья не соответствует своей должности и не имеет права на такую деятельность.

К слову, после рассмотрения дела Артимович уволился с должности председателя суда, но работал в нем дальше. Подозрение в совершении преступления чиновнику вручили НАБУ и САП.

Кого из судей уволили из-за правонарушения?