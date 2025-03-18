Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Высший совет правосудия. Сам ОАСК был ликвидирован в 2022 году.
Смотрите также Судья ликвидированного ОАСК, у которой нашли российское гражданство, подала заявление об отставке
Почему уволили Павла Вовка
Об увольнении Павла Вовка стало известно во вторник, 18 марта.
Высший совет правосудия принял решение об увольнении Вовка Павла Вячеславовича с должности судьи Окружного административного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины,
– говорится в заявлении.
Справочно. Этот предусматривает, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.
Напомним, что Павел Вовк вместе с другими судьями Окружного административного суда подозревается НАБУ в создании "преступной организации с целью захвата государственной власти".
Детали дела против Вовка
- В июле 2019 в помещении ОАСК прошел обыск НАБУ и ГПУ. Причина – так называемые "пленки Вовка", на которых судьи обсуждали иски в Окружной админсуд о приостановлении полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, изменение состава ВККС, введение в ее состав лояльных лиц, квалификационного оценивания и тому подобное. Вовку вручили подозрение. Он уволился с председателя ОАСК и ушел в отпуск. Но тогда Высший совет правосудия оставил его в должности.
- В ноябре 2019 года расследование дела Вовка остановили. А уже 21 января 2020 года он снова вернулся на должность.
- 17 июля НАБУ вручило судье подозрение в создании преступной организации и захвате власти. Тогда Вовк заявил, что не получил его, потому что находился в отпуске. А также заявил, что не покинет должность из-за скандала с пленками, которые он называл фейковыми.
- 11 августа НАБУ объявило в розыск Павла Вовка и еще семерых фигурантов этого дела. На этот раз подозрения отправили заказными письмами по почте домой, но судьи, узнав об этом, заранее покинули места работы и проживания. Из-за того, что Вовку не предоставили статус подозреваемого, 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия снова не отстранил его от работы.
- 22 октября прошел суд по делу, но подозреваемые в очередной раз не появились на заседании, а потому ВАКС не смог избрать им меры пресечения.
- 3 ноября 2020 года Вовка снова подали в розыск из-за систематического игнорирования повесток и неявки на допросы и другие процессуальные действия. После еще нескольких неудачных попыток принудительно доставить фигуранта в суд, дело против Вовка решили приостановить. В конце концов после нескольких лет волокиты судью таки уволили с должности.