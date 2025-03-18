Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Высший совет правосудия. Сам ОАСК был ликвидирован в 2022 году.

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Почему уволили Павла Вовка

Об увольнении Павла Вовка стало известно во вторник, 18 марта.

Высший совет правосудия принял решение об увольнении Вовка Павла Вячеславовича с должности судьи Окружного административного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины,

– говорится в заявлении.

Справочно. Этот предусматривает, что основаниями для увольнения судьи является совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Напомним, что Павел Вовк вместе с другими судьями Окружного административного суда подозревается НАБУ в создании "преступной организации с целью захвата государственной власти".

Детали дела против Вовка