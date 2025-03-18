Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Вищу раду правосуддя. Сам ОАСК був ліквідований у 2022 році.

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Чому звільнили Павла Вовка

Про звільнення Павла Вовка стало відомо у вівторок, 18 березня.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Вовка Павла В'ячеславовича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України,

– йдеться у заяві.

Довідково. Цей передбачає, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Нагадаємо, що Павло Вовк разом з іншими суддями Окружного адміністративного суду підозрюється НАБУ у створенні "злочинної організації з метою захоплення державної влади".

Деталі справи проти Вовка