Почему с судьей Киево-Святошинского районного суда Киевской области не было связи?

Виталий Никушин несколько раз пропустил обращение Высшей квалификационной комиссии судей, которая требовала от него подтверждения соответствия занимаемой должности. С 2024 года с судьей пытались связаться через электронную почту, но ответа не было. Об этом пишет Слідство.Інфо.

16 апреля Никушин должен был подтвердить, что он остается квалифицированным судьей, но проигнорировал вызов. Впервые он не явился на проверку, потому что якобы находился в декретном отпуске, но не сообщил ВККС о причинах неявки и не назначил другую дату.

Связаться с судьей все это время было невозможно, потому что его электронная почта находится на российском домене Yandex ru. Все сообщения дублировались через суд и официальный сайт ВККС. Никушин знал о необходимости пройти оценивание, ведь узнавал в канцелярии, по какому вопросу его вызывают.

Таким образом Виталий Никушин игнорировал сообщения более трех лет, что не позволило комиссии подтвердить соответствие его должности.

Интересно, что против судьи уже открывалось дисциплинарное дело из-за подозрительно низкой стоимости задекларированных дорогих авто. Но по состоянию на 2025 год эти машины он продал и начал оспаривать дело в Верховном Суде.

Специализированная антикоррупционная прокуратура тоже подавала иск о необоснованных активах Никушина за 2022 – 2023 годы. Автомобили и средства на банковских карточках по подсчетам САП достигали более 3 миллионов гривен, которые хотят взыскать в пользу государства.

Заметим! Еще в апреле 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко запретил в Украине доступ к ресурсам и сервисам российского общества Яндекс. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны было утверждено в Указе президента №133/2017. Почта Яндекс, соответственно, тоже попала под запрет и украинцы потеряли доступ к своим электронным ящикам.

