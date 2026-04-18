Государство давно сделало так, чтобы судебная система стала доступной для граждан, а ее прозрачность не вызывала сомнений. Этот процесс все больше и больше цифровизируют, и благодаря этому успешно действует "Электронный суд", который повышает оперативность правосудия и уменьшает риски манипуляций. На сегодня уже введены и другие модули Единой судебной информационно-коммуникационной системы: "Электронный кабинет", "Электронный суд" и подсистема видеоконференцсвязи. Ответчики, адвокаты и другие участники процесса теперь могут участвовать в заседании, находясь в любом месте.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала председатель Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура рассказал о том, как удалось обеспечить онлайн-доступ к материалам дел, быстро получать судебные решения и внедрить возможность дистанционного участия в заседаниях.

Как электронный суд эффективно изменил систему слушаний в Украине?

4 июня 2018 года началось тестирование подсистемы "Электронный суд", и уже несколько лет она успешно работает. Знаем, что этими услугами воспользовались немало украинцев. Расскажите, как внедрение электронного суда изменило уровень прозрачности судебных процессов в Украине?

Внедрение электронного суда в Украине значительно повысило прозрачность судебной системы, обеспечив онлайн-доступ к материалам дел, быстрое получение судебных решений, автоматизированное распределение дел и возможность дистанционного участия в заседаниях. Система "Электронный суд" повышает оперативность правосудия и уменьшает риски манипуляций.

Один из разработанных модулей – "Электронный кабинет" – это защищенный веб-сервис, который позволяет гражданам, юрлицам, адвокатам авторизоваться и получать доступ к "Электронному суду". Таким образом они могут обмениваться процессуальными документами и участвовать в судебных заседаниях онлайн.

Максим Пампура, глава Государственной судебной администрации Украины Другая подсистема – "Электронный суд" – предоставляет возможность пользователям создавать и отправлять в электронном виде процессуальные или иные документы в суд, другие органы и учреждения в системе правосудия, а также получать информацию о состоянии и результатах рассмотрения таких документов и знакомиться с материалами дела онлайн. Это существенно сокращает время и ресурсы, необходимые для участия в судебном процессе.

Какое приблизительное количество пользователей вам удалось посчитать?

Всего на сегодня зарегистрировано более чем 600 тысяч пользователей электронного кабинета. В 2022 году была 141 тысяча пользователей, в 2023 году – 133 тысячи, в 2024 году – 157 тысяч, в 2025 году – 170 тысяч пользователей.

В течение последних двух лет в суды через "Электронный суд" подается ежегодно более 5 миллионов документов:

за 2022 год – 975 025;

за 2023 год – 2 405 713;

за 2024 год – 5 592 354;

за 2025 год – 5 137 006.

Для участников процесса это означает возможность взаимодействовать с судом независимо от места пребывания.



Люди активно используют возможности "Электронного суда" / Фото Совета адвокатов Киевской области

Возможность участия в онлайн-заседаниях помогла людям на разных территориях защищать свои права. Подсистема видеоконференцсвязи, как видим, тоже сыграла важную роль?

Конечно, она позволяет проводить судебные заседания с участием сторон, которые могут находиться в разных городах или даже странах. Особенно важным этот инструмент стал во время пандемии COVID-19, а впоследствии – и в условиях военного положения. С 2022 года проведено около 6,5 миллиона судебных заседаний с возможностью дистанционного участия сторон процесса. Только за 2025 год было около 1 500 тысяч заседаний с возможностью дистанционного участия сторон процесса.

Подсистема видеоконференцсвязи также обеспечивает централизованное хранение аудио-, видеозаписей судебных заседаний и их протоколов,

– рассказал Максим Пампура.

Еще одним важным примером цифровизации является автоматизированное распределение судебных дел. Этот механизм обеспечивает случайное распределение дел между судьями с помощью специализированного программного обеспечения. Как следствие – повышена прозрачность судебного процесса и минимизированы риски вмешательства в распределение дел.

Внедрен также модуль автоматизированного взаимодействия с другими автоматизированными системами, который обеспечивает оперативный обмен информацией между государственными органами и судами, между Единым государственным реестром судебных решений и реестрами и информационно-телекоммуникационными государственными органами.

Благодаря таким решениям судебная система сохранила возможность осуществлять правосудие даже в сложных условиях безопасности.

Какие достижения в системе правосудия вы можете выделить?

Стоит отметить функционирование Единого государственного реестра судебных решений, начавшего работу в 2006 году, а также автоматизированной системы сбора, хранения, защиты, учета, поиска и предоставления электронных копий судебных решений. В Украине и Закон соответствующий есть – "О доступе к судебным решениям".

Цифровизация также значительно улучшила внутреннюю организацию работы судов. Электронный документооборот, введенный в судах с 2010 года, позволяет работникам аппаратов судов быстрее обрабатывать процессуальные документы, контролировать сроки рассмотрения дел и эффективнее координировать работу.

Почему людям рекомендуют пользоваться таким вариантом судебного процесса?

Что такое единая судебная информационно-телекоммуникационная система и кто обязан регистрироваться в ней?

Единая судебная информационно-телекоммуникационная система (или ЕСИТС) – это совокупность информационных и телекоммуникационных модулей, которые обеспечивают автоматизацию деятельности судов, органов и учреждений в системе правосудия. Также она позволяет обмениваться документами между участниками судебного процесса, фиксировать судебный процесс и перевести заседания в режим видеоконференции.

В системе также происходит составление оперативной и аналитической отчетности, оказание информационной помощи судьям, а также автоматизируются различные потребности пользователей ЕСИТС.

Регистрация в Электронном кабинете происходит с использованием квалифицированной электронной подписи и внесением контактных данных лица. В частности, адреса электронной почты, номера телефона или других средств связи, которые обеспечивают фиксацию сообщения или вызова,

– сказал глава ГСА Украины.

В соответствии с Законом Украины №3200-ІХ адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, арбитражные управляющие, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления, другие юридические лица регистрируют свои электронные кабинеты в ЕСИТС или ее отдельной подсистеме в обязательном порядке. Другие лица создают свои электронные кабинеты добровольно.

Насколько система сегодня защищена от утечек данных и кибератак, особенно в условиях войны?

Подсистема "Электронный суд", как составляющая ЕСИТС в Украине, построена с учетом требований кибербезопасности и предусматривает применение квалифицированной электронной подписи для идентификации пользователей, разграничение доступа к данным по ролям пользователей и передачу информации исключительно через защищенные каналы связи. То есть конфиденциальность и целостность данных судебной системы обеспечивается. В ней используется современное антивирусное программное обеспечение, межсетевые экраны и криптографические системы защиты информации.

После 2022 года защита системы существенно усилилась, поскольку кибербезопасность государственных ресурсов стала приоритетом. Регулярно внедряются обновления, проводится мониторинг киберугроз и совершенствуются внутренние процедуры безопасности.

В итоге система даже в условиях повышенной нагрузки и постоянных внешних атак работает стабильно. В целом электронный суд можно оценить как надежный цифровой инструмент, который отвечает современным требованиям и обеспечивает безопасное взаимодействие участников судебного процесса.

"Система развивается несмотря на трудности": какие вызовы преодолены на пути создания системы?

Видимо, создание такой масштабной системы не было легким? Что вы можете сказать о проблемах во время ее разработки?

В этом вопросе следует выделить техническую сложность и масштаб, поскольку необходимо было объединить в единую систему суды по всей стране, обеспечить стабильную работу системы, интеграцию ее с другими государственными реестрами и защиту большого объема чувствительных данных.

Также вызовом стало нормативно-правовое законодательство, которое не всегда успевало за техническими изменениями. Возникали вопросы о юридической силе электронных документов, процессуальных сроков, порядка обмена материалами. Поэтому часть процедур пришлось адаптировать уже в процессе эксплуатации системы.

Максим Пампура, глава Государственной судебной администрации Украины Не менее важными были человеческий и организационный факторы: не все участники судебного процесса были готовы к цифровому формату работы. Кто-то не имел достаточно технических навыков, была достаточно сложная адаптация и изменение подходов к работе.

Вопрос кибербезопасности, особенно в условиях постоянных атак на государственные системы, оставался приоритетным, поскольку необходимо было одновременно обеспечить открытость судопроизводства и защиту конфиденциальной информации. Несмотря на эти трудности, система постепенно развивается и сейчас уже выполняет ключевую функцию – обеспечивает беспрепятственный доступ пользователям к правосудию в электронном формате.

Планируется ли расширение функционала системы?

Планируется, что построение новой Единой судебной информационно-коммуникационной системы должно завершиться в 2029 году. ГСА Украины во исполнение мероприятий Дорожной карты по вопросам верховенства права и для обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз по кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС" разрабатывают ИТ-решения в судебной системе.

Предусмотрено создание Единой судебной информационно-коммуникационной системы, которая состоит из подсистем и модулей. Сроки разработки и внедрения определены. Разработана и утверждена приказом Концепция ЕСИКС, которой предусмотрены создание и разработка:

подсистемы "Управление персоналом и финансово-хозяйственной деятельностью органов судебной власти";

подсистемы "Судейское досье";

подсистемы "Единый государственный реестр судебных решений";

подсистемы "Единый государственный реестр исполнительных документов";

подсистемы "Веб-портал судейской власти";

сервиса "Анализ и отчетность";

сервиса "Конструктор открытых данных";

подсистемы "Электронный документооборот суда";

сервиса "Электронное взаимодействие";

подсистемы "Управление обучением";

подсистемы "Видеоконференцсвязь";

"Сервис-деск/ITSM".

Также ГСА Украины на 2026 – 2029 годы планируется обеспечить реализацию процессов, которые будут обеспечены искусственным интеллектом. Например, KR1 – это ИИ-ассистент для генерации проектов судебных решений. И в планах также внедрение KR3 – автоматизированного выделения сущностей и обогащения судебных решений.