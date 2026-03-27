Убытки государству оценивают в более чем 2,2 миллиона гривен. Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как действовала схема?

На Львовщине правоохранители разоблачили масштабную схему хищения угля на шахте "Надежда". Среди задержанных оказался помощник народного депутата Юрий Камельчук, который также является депутатом местного совета.

По данным следствия, речь идет о Дмитрии Даренском – начальнике охраны шахты, который, по версии правоохранителей, был соучастником незаконной схемы. Всего по делу задержали трех должностных лиц предприятия.

Следователи установили, что фигуранты вносили ложные данные в документацию по отгрузке угля. Это позволяло накапливать неучтенную продукцию и незаконно ее вывозить. По предварительным оценкам, из шахты вывезли более 440 тонн угля. Сумма ущерба государству превышает 2,2 миллиона гривен.

Кроме помощника нардепа, подозрения получили еще двое должностных лиц шахты:

и.о. начальника технологического комплекса ЧАО "Шахта Надежда" Роман Карпов,

начальник участка ЧАО "Шахта Надежда" Богдан Стецюк.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых, а также их отстранение от должностей. В случае доказательства вины им грозит уголовная ответственность.

Стоит заметить, что 44-летний Дмитрий Даренский является депутатом Шептицкого горсовета, председателем фракции "Слуга народа", а также помощником на общественных началах народного депутата Юрия Камельчука.

Журналисты пытались получить комментарий у нардепа, однако на момент публикации он не отвечал на звонки.

Что известно о нардепе Юрии Камельчуке?