Збитки державі оцінюють у понад 2,2 мільйона гривень. Про це пише ZAXID.NET з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як діяла схема?

На Львівщині правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання вугілля на шахті "Надія". Серед затриманих опинився помічник народного депутата Юрій Камельчук, який також є депутатом місцевої ради.

За даними слідства, йдеться про Дмитра Даренського – начальника охорони шахти, який, за версією правоохоронців, був співучасником незаконної схеми. Загалом у справі затримали трьох посадовців підприємства.

Слідчі встановили, що фігуранти вносили неправдиві дані до документації щодо відвантаження вугілля. Це дозволяло накопичувати необліковану продукцію та незаконно її вивозити. За попередніми оцінками, із шахти вивезли понад 440 тонн вугілля. Сума збитків державі перевищує 2,2 мільйона гривень.

Окрім помічника нардепа, підозри отримали ще двоє посадовців шахти:

в.о. начальника технологічного комплексу ПрАТ "Шахта Надія" Роман Карпів,

начальник дільниці ПрАТ "Шахта Надія" Богдан Стецюк.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних, а також їх відсторонення від посад. У разі доведення вини їм загрожує кримінальна відповідальність.

Варто зауважити, що 44-річний Дмитро Даренський є депутатом Шептицької міськради, головою фракції "Слуга народу", а також помічником на громадських засадах народного депутата Юрія Камельчука.

Журналісти намагалися отримати коментар у нардепа, однак на момент публікації він не відповідав на дзвінки.

