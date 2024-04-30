Політик розповів, що серед українських чоловіків, які перебувають за кордоном, нібито є значна кількість охочих служити.

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Що сказав Камельчук

За словами Камельчука, є навіть чоловіки з релігійних громад, які теж висловили бажання воювати, але після навчань.

Такі чоловіки хотіли б пройти навчання в хороших умовах за кордоном. Я знаю, що це вже відбувається за ініціативи керівництва морпіхів, які в Польщі готують невеликі підрозділи. Йдеться не про тисячі, але вже про сотні,

– запевнив нардеп.

Варто зазначити, що Камельчук не розповів, з яких джерел отримав таку статистику та цифри. Також примітно, що політик є депутатом Верховної Ради, а не представником Міністерства закордонних справ. В МЗС наразі не оприлюднювали жодної подібної інформації.

Раніше нардеп Камельчук вже відзначався низкою резонансних заяв (зокрема називав Covid-19 "вигаданою хворобою"), скандалів та навіть отримував підозру від НАБУ.

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