У Центрі протидії корупції розповіли, що рішення ухвалили судді Віра Михайленко, Сергій Мойсак і Тимур Хамзін. Вони також пояснили його причину.

Важливо Нардепа Камельчука судитимуть за брехню в декларації

Суд виправдав Камельчука

Народного депутата виправдано у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального правопорушення,

– заявили у Вищому антикорупційному суді.

Там також пояснили, що колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення за фактом умисного внесення неправдивих відомостей до декларації.

У ВАКС також пригадали, що вирок можна оскаржити в апеляційному порядку впродовж 30 днів із дня його проголошення. Для цього потрібно подати апеляційну скаргу до Апеляційної палати ВАКС.

САП оскаржуватиме вирок

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що будуть оскаржувати вирок суду. Для цього прокурор САП вже готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 16 березня 2023 року, яким народного депутата виправдали у вчиненні кримінального правопорушення щодо умисного неправдивого декларування.

Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію у суді апеляційної інстанції,

– заявили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Там пригадали, що справу нардепа від "Слуги народу" Юрія Камельчука розслідували за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва прокурорів САП.

Справа Камельчука: коротко