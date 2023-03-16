В Центре противодействия коррупции рассказали, что решение приняли судьи Вера Михайленко, Сергей Мойсак и Тимур Хамзин. Они также объяснили его причину.

Важно Нардеп Камельчук будет судим за ложь в декларации

Суд оправдал Камельчука

Народный депутат оправдан в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения,

– заявили в Высшем антикоррупционном суде.

Там также объяснили, что коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала народного депутата невиновным в совершении уголовного правонарушения по факту умышленного внесения ложных сведений в декларацию.

В ВАКС также напомнили, что приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения. Для этого необходимо подать апелляционную жалобу в Апелляционную палату ВАКС.

САП будет оспаривать приговор

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что будут оспаривать приговор суда. Для этого прокурор САП уже готовит апелляционную жалобу по приговору Высшего антикоррупционного суда от 16 марта 2023 года, которым народного депутата оправдали в совершении уголовного правонарушения относительно умышленного ложного декларирования.

Прокурор САП не согласен с указанным решением суда и будет отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции,

– заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Там напомнили, что дело нардепа от "Слуги народа" Юрия Камельчука расследовали по материалам Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Дело Камельчука: коротко