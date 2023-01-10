27 декабря 2022 года прокуратура сообщила о подозрении действующему народному депутату. В САП и НАБУ не говорят имя нардепа, но известно, что говорится о Юрии Камельчуке из фракции "Слуга народа".

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В чем обвиняют Камельчука

В декларации за 2020 год он не указал квартиру на Печерске в центре Киева стоимостью более 3,6 миллионов гривен, которая находилась у него в аренде с октября 2019 по октябрь 2021 года.

Кроме этого оказалось, что у него есть непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на общую сумму более 48,8 тысячи долларов США. Это тоже нужно было указать.

Ввиду того, что кредитная задолженность превышала 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, эти сведения подлежали обязательному внесению в декларацию,

– объяснили ранее в НАБУ.

САП уже направила обвинение в суд

По материалам досудебного расследования НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура 10 января 2023 года направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата. В НАБУ написали, что он оказался "на скамье подсудимых"

На скамье подсудимых оказался действующий нардеп, который не указал в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске, стоимостью свыше 3,6 миллиона гривен.

– говорится в сообщении.

НАБУ объявило в розыск нардепку от "Слуги народа"