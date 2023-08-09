Камельчуку повідомили про підозру у грудні 2022 року. Кримінальне провадження відкрили через недостовірне декларування.

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Справу Камельчука закрили за строком давності

У вівторок, 9 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядала клопотання адвокатів "Слуги народу" Камельчука про звільнення його від кримінальної відповідальності через недостовірне декларування. Крім того, сторона захисту наполягала на тому, аби справу закрили з підстав спливу строків давності.

Колегія суддів розглянула апеляцію й ухвалила рішення про закриття справи. Відомо, що його ухвалили Даниїла Чорненька, Інна Калугіна та Віра Михайленко. Як наголосили у ВАКС, закінчення строку давності та наявність клопотання від учасників справи є безумною підставою для звільнення від відповідальності та закриття провадження.

Зверніть увагу! Рішення набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

Справа Камельчука: що відомо