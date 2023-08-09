Камельчуку сообщили о подозрении в декабре 2022 года. Уголовное производство было открыто из-за недостоверного декларирования.

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Дело Камельчука закрыли по сроку давности

Во вторник, 9 августа Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассматривала ходатайство адвокатов "Слуги народа" Камельчука об освобождении его от уголовной ответственности из-за недостоверного декларирования. Кроме того, сторона защиты настаивала на том, чтобы дело было закрыто по основаниям истечения сроков давности.

Коллегия судей рассмотрела апелляцию и приняла решение о закрытии дела. Известно, что его приняли Даниила Черненькая, Инна Калугина и Вера Михайленко. Как отметили в ВАКС, окончание срока давности и наличие ходатайства от участников дела являются безумным основанием для освобождения от ответственности и закрытия производства.

Обратите внимание! Решение вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Дело Камельчука: что известно