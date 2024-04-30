Политик рассказал, что среди украинских мужчин, которые находятся за рубежом, якобы есть значительное количество желающих служить.

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Что сказал Камельчук

По словам Камельчука, есть даже мужчины из религиозных общин, которые тоже выразили желание воевать, но после учений.

Такие мужчины хотели бы пройти обучение в хороших условиях за рубежом. Я знаю, что это уже происходит по инициативе руководства морпехов, которые в Польше готовят небольшие подразделения. Речь идет не о тысячах, но уже о сотнях,

– заверил нардеп.

Стоит отметить, что Камельчук не рассказал, из каких источников получил такую статистику и цифры. Также примечательно, что политик является депутатом Верховной Рады, а не представителем Министерства иностранных дел. В МИД пока не обнародовали никакой подобной информации.

Ранее нардеп Камельчук уже отмечался рядом резонансных заявлений (в частности называл Covid-19 "вымышленной болезнью"), скандалов и даже получал подозрение от НАБУ.

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