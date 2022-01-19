Во время подачи деклараций якобы случился сбой сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сам депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Декларация Камельчука

На вопрос ведущей, как произошла такая ошибка в его декларации, Камельчук ответил: "Нет, это никакая не ошибка".

Как утверждает "слуга народа", 3 фирмы, которые он не указал в декларации, переданы в управление другому лицу. Об этом НАПК депутат якобы сообщил еще в 2019 году. При этом Камельчук отметил, что уставный капитал каждой из трех фирм составляет 1 000 гривен.

Квартиры у меня ни одной нет, это также является ошибкой. Потому что сайт НАПК во время подачи деклараций мной и моими помощниками имел технические сбои, о чем я обращался к руководству НАПК, но они так и не ответили. Юрий Камельчук Народный депутат

По словам Камельчука, он арендует квартиру и в открытом доступе есть информация, которую он подал в аппарат Верховной Рады для возмещения. Однако, как подчеркнул нардеп, "они считают это каким-то несовпадением".

Полное интервью с Юрием Камельчуком в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео

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