Во время подачи деклараций якобы случился сбой сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сам депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук рассказал в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале.
К теме НАПК нашло в декларации нардепа Камельчука нарушений почти на 7 миллионов гривен
Декларация Камельчука
На вопрос ведущей, как произошла такая ошибка в его декларации, Камельчук ответил: "Нет, это никакая не ошибка".
Как утверждает "слуга народа", 3 фирмы, которые он не указал в декларации, переданы в управление другому лицу. Об этом НАПК депутат якобы сообщил еще в 2019 году. При этом Камельчук отметил, что уставный капитал каждой из трех фирм составляет 1 000 гривен.
Квартиры у меня ни одной нет, это также является ошибкой. Потому что сайт НАПК во время подачи деклараций мной и моими помощниками имел технические сбои, о чем я обращался к руководству НАПК, но они так и не ответили.
По словам Камельчука, он арендует квартиру и в открытом доступе есть информация, которую он подал в аппарат Верховной Рады для возмещения. Однако, как подчеркнул нардеп, "они считают это каким-то несовпадением".
Полное интервью с Юрием Камельчуком в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео
"Дыры" в декларации Камельчука: что надо знать
- Агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило у нардепа от "Слуги народа" Юрия Камельчука не задекларированную квартиру, площадью 63 метра квадратных, в Киеве.
- Он также не указал в декларации 3 частные компании: "Бизнесфорум системс", "Бизнесфорум" и "Бизнесфорум груп".
- Кроме того, по данным агентства, он не указал финансовые обязательства перед "Приватбанком" на сумму 1,38 миллиона гривен.