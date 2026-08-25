Камера в подъезде стала причиной ссоры: может ли сосед требовать ее демонтажа

Дергачевский районный суд определил, обязан ли владелец камер демонтировать их по требованию соседей. Суд разъяснил, что факт установки оборудования в общем коридоре без разрешения ОСМД не является автоматическим основанием для его демонтажа, если камеры не нарушают право на неприкосновенность частной жизни истца.

Почему суд не разрешил демонтировать камеры в подъезде

Дергачевский районный суд Харьковской области не обязал владельца квартиры демонтировать камеры видеонаблюдения в подъезде и на фасаде дома. Мужчину хотели заставить снять устройства и выплатить 150 тысяч гривен компенсации. Как свидетельствуют материалы дела №642/7552/25, конфликт возник между двумя соседями в многоквартирном доме, один из которых является председателем правления местного ОСМД.

Владелец одной из квартир установил три камеры на фасаде для наблюдения за придомовой территорией и одну в общем коридоре третьего этажа. В этом споре суд подробно изучил предоставленные видеозаписи и установил, что камеры фиксировали только общее пространство.

То есть правовая позиция дала четкое понимание: даже если совладельцы дома не давали согласия на установку камер, заставить их снять камеры фактически сложно. Если иск подает конкретный жилец как физическое лицо, он обязан предоставить доказательства нарушения именно своих неимущественных прав.

Отсутствие экспертизы и компенсации ущерба по делу

Истец не ходатайствовал о проведении специальной экспертизы видеозаписей, которая могла бы подтвердить целенаправленную слежку. В связи с этим суд признал утверждения о непропорциональном вмешательстве в личную сферу полностью недоказанными.

Требование о взыскании 150 тысяч гривен за моральный ущерб суд также отклонил из-за отсутствия доказательной базы. Для получения компенсации необходимо подтвердить факт причинения вреда, противоправность поведения и причинно-следственную связь.

Важно! Законодательство действительно требует получения согласия совладельцев для установки индивидуальных систем наблюдения на общем имуществе дома. Это можно зафиксировать на общем собрании. Однако обжаловать такое решение самостоятельно сосед может только в том случае, если объектив камеры реально нарушает границы его частной зоны.

Напомним, в Украине стремительно развивается система видеонаблюдения. Часть установленных камер обладает функциями распознавания лиц и номерных знаков.

По словам представителей МВД, камеры помогают раскрывать около 9 из 10 преступлений, а также используются для поиска людей и расследования военных преступлений. В то же время система имеет серьезные проблемы, ведь в Украине нет единого закона, который комплексно регулировал бы видеонаблюдение, а также единой системы, объединяющей данные с разных камер. Из-за этого возникают вопросы о том, где можно устанавливать камеры, как долго хранить записи и кто имеет право получать к ним доступ.