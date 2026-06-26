Чужое жилье может стать "домом": суд вынес неожиданное решение в споре о выселении

Суд определил законность проживания в спорном жилье и возможность вмешательства в право собственности. В деле Вышгородского райсуда речь шла о требовании владелицы дома выселить людей, которые самовольно заселились в него.

Определяющие обстоятельства, позволяющие выселить человека по требованию владельца дома

Женщина через суд пыталась устранить препятствия, мешавшие ей пользоваться жильем в Киевской области. Как отметила истица, в доме, которым она владеет, проживают люди, не имеющие на это права. Женщина якобы не давала согласия на их заселение и не имеет соответствующих договоров. Об этом говорится в материалах дела №363/2788/25.

Смотрите также Верховный Суд разъяснил, когда человека можно обвинить в краже: заключение стало образцовым

Помимо того, что ответчики самовольно заселились в дом, они ещё и не давали владелице доступа к жилью, поскольку сменили все замки.

Как выяснилось, ответчик владел землей, на которой построен дом. При этом дом появился в то время, когда он состоял в браке с матерью женщины, которая сейчас хочет его выселить.

Но на момент рассмотрения дела мужчина уже не был собственником земли, так как она была передана истице по договору дарения. Соответственно, право собственности на уже построенный объект женщина также оформила.

По словам ответчика, он долго строил дом исключительно на свои деньги. А заселился он туда законно, как в свое единственное фактическое жилье. Остальные же ответчики живут вместе с ним, поскольку являются членами семьи.

Речь шла также о том, что у ответчиков нет другого жилья, а сами они находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как выяснил суд, между владелицей дома и теми, кто там проживает, был конфликт. Однако дело рассматривалось в соответствии с положениями гражданского и жилищного законодательства и практикой Европейского суда по правам человека.

Так, владелица дома действительно имеет право требовать выселения людей, которые мешают ей пользоваться жильем. Но в данном деле возникает такое понятие, как "дом" — когда люди длительное время проживают в доме и имеют с ним связь. Именно это право жить в доме закреплено в статье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Также судья учел, что ответчик – это отец владелицы дома. Он поселился в нем еще до того, как женщина зарегистрировала право собственности на имущество. Жилье фактически использовалось как семейное.

То есть, если принять решение о выселении мужчины из дома, это будет неправомерным вмешательством в право на уважение жилища. А вот другие люди, кроме мужчины и истицы, действительно не имели права там поселиться. Владелец не давал им согласия, и они не являются членами семьи.

То есть выселить по решению суда можно только второго ответчика, поскольку у него нет законных оснований там проживать. То есть иск по данному делу удовлетворить частично. Выселить мужа суд не разрешил. Однако решение еще можно обжаловать в апелляции.

Фактически, право собственности на жилье не всегда дает право выселять других людей. Суд учитывает не только документы на имущество, но и фактические обстоятельства проживания, семейные связи и право человека на уважение к его жилищу. Поэтому даже собственник может столкнуться с ограничениями при выселении жильцов.

Кто владеет землей, на которой построено жилье?

Земельный участок под частным домом не всегда автоматически принадлежит владельцу дома. Право собственности на дом и на землю под ним являются отдельными юридическими правами.

Если человек покупает или наследует жилье, к нему может перейти право собственности или пользования земельным участком, но только при условии надлежащего оформления документов.

Поэтому владельцам частных домов рекомендуют проверять, зарегистрирована ли земля в Государственном земельном кадастре и оформлены ли права на нее надлежащим образом.