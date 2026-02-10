Долги вместе с наследством: когда и как можно отказаться от принятия имущества умершего

Вместе с имуществом в наследство могут перейти и долги, кредиты и другие обязательства умершего. Украинское законодательство позволяет наследникам не только принять наследство, но и официально отказаться от него в определенный срок.

Какие сроки для принятия или отказа от наследства?

Принятие наследства является важным юридическим решением, которое имеет не только имущественные, но и правовые последствия, сообщает Министерство юстиции. В состав наследства входят не только права, но и обязанности наследодателя, в частности невыплаченные долги или кредиты, что нередко заставляет наследников задуматься над целесообразностью его принятия.

Закон предоставляет наследникам право сделать осознанный выбор. В соответствии со статьей 1268 Гражданского кодекса Украины, наследник по завещанию или по закону может принять наследство или отказаться от него, при этом принятие с условиями или оговорками не допускается.

Согласно статье 1270 Кодекса, для принятия наследства установлен срок в шесть месяцев с момента его открытия. В случае если право на наследование возникает из-за отказа других наследников, новому наследнику предоставляется три месяца, а если остаток срока меньше – его продолжают до трех месяцев.

Отказаться от наследства наследник может в течение этого же срока, что предусмотрено статьей 1273 Гражданского кодекса Украины.

Как подать заявление об отказе и какие есть особые случаи?

Заявление об отказе от принятия наследства подается лично наследником в письменной форме нотариусу или, в сельской местности, уполномоченному должностному лицу органа местного самоуправления по месту открытия наследства. Подача заявления через представителей по доверенности не допускается.

Обратиться можно несколькими способами: лично к нотариусу, по почте или средствами электронной связи с применением квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи. В случае дистанционного представления нотариус может требовать нотариально заверенное заявление или личную явку наследника.

Лица с ограниченной гражданской дееспособностью могут отказаться от наследства только с согласия попечителя и органа опеки и попечительства. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет – с согласия родителей или попечителей и соответствующего органа. Отказ от наследства для малолетних или недееспособных лиц допускается исключительно с разрешения органа опеки и попечительства.

Отказ является безусловным и безоговорочным, однако закон позволяет отозвать его в течение срока, установленного для принятия наследства.

Отказ в пользу другого наследника и правовые последствия

Закон также предусматривает возможность отказа от наследства в пользу другого наследника. Такое право имеют наследники по завещанию – в пользу других лиц, указанных в завещании, а наследники по закону – в пользу любого из наследников независимо от очереди.

В случае подназначения наследника отказ допускается только в пользу именно этого лица.

Если один из наследников отказывается от принятия наследства, его доля переходит к другим наследникам и распределяется между ними поровну, если иное не определено законом или завещанием. В то же время отказ от наследства по завещанию не лишает лицо права наследовать по закону.

В случае отказа всех наследников по завещанию право на наследование переходит к наследникам по закону в установленной очередности.

