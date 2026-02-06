Когда дети должны платить алименты родителям?
Дети обязаны платить алименты родителям только при наличии четко определенных законом условий. Такая обязанность прямо предусмотрена статьей 202 Семейного кодекса Украины и возлагается именно на совершеннолетних детей.
Интересно Алименты – не все: когда суд обязывает родителей оплачивать дополнительные расходы на ребенка
Прежде всего речь идет о ситуации, когда родители являются нетрудоспособными и одновременно нуждаются в материальной помощи. Под нетрудоспособностью закон понимает достижение пенсионного возраста или наличие установленной инвалидности.
Справочно: Это определено статьей 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В то же время сам факт нетрудоспособности еще не означает автоматического назначения алиментов. Дополнительно должно быть доказано, что родители действительно не могут самостоятельно обеспечить свои базовые потребности из-за низкого уровня доходов, отсутствие пенсии или других источников существования.
Могут ли родители обратиться в суд для получения алиментов с детей?
В случае обращения в суд размер алиментов определяется индивидуально. Суд учитывает материальное и семейное положение детей, их доходы, наличие других иждивенцев, а также финансовое положение самих родителей.
В частности, принимается во внимание:
- получение родителями пенсии, социальных выплат, субсидий, наличие имущества или других доходов.
- кроме того, суд может оценивать возможность получения помощи от других детей или членов семьи.
Вместе с этим, закон предусматривает случаи, когда совершеннолетних детей могут освободить от обязанности содержать родителей. Например, если будет установлено, что родители были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены.
Важно! Также ребенок может быть освобожден от уплаты алиментов, если доказано, что родители сознательно уклонялись от выполнения своих обязанностей по его воспитанию и содержанию.
Можно ли не платить алименты на ребенка?
Обязанность платить алименты может быть прекращена или пересмотрена при наличии определенных законом оснований. В частности, это возможно после достижения ребенком совершеннолетия, в случае установления факта отсутствия отцовства, если ребенок начинает самостоятельно себя обеспечивать.
В то же время закон допускает альтернативные формы исполнения алиментной обязанности. Например, возможно оформление передачи недвижимого имущества в счет алиментов по нотариально удостоверенному соглашению между сторонами.
Однако такая форма расчета не освобождает плательщика от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка, если они возникают.