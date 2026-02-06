Когда дети должны платить алименты родителям?

Дети обязаны платить алименты родителям только при наличии четко определенных законом условий. Такая обязанность прямо предусмотрена статьей 202 Семейного кодекса Украины и возлагается именно на совершеннолетних детей.

Прежде всего речь идет о ситуации, когда родители являются нетрудоспособными и одновременно нуждаются в материальной помощи. Под нетрудоспособностью закон понимает достижение пенсионного возраста или наличие установленной инвалидности.

Справочно: Это определено статьей 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В то же время сам факт нетрудоспособности еще не означает автоматического назначения алиментов. Дополнительно должно быть доказано, что родители действительно не могут самостоятельно обеспечить свои базовые потребности из-за низкого уровня доходов, отсутствие пенсии или других источников существования.

Могут ли родители обратиться в суд для получения алиментов с детей?

В случае обращения в суд размер алиментов определяется индивидуально. Суд учитывает материальное и семейное положение детей, их доходы, наличие других иждивенцев, а также финансовое положение самих родителей.

В частности, принимается во внимание:

получение родителями пенсии, социальных выплат, субсидий, наличие имущества или других доходов.

кроме того, суд может оценивать возможность получения помощи от других детей или членов семьи.

Вместе с этим, закон предусматривает случаи, когда совершеннолетних детей могут освободить от обязанности содержать родителей. Например, если будет установлено, что родители были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены.

Важно! Также ребенок может быть освобожден от уплаты алиментов, если доказано, что родители сознательно уклонялись от выполнения своих обязанностей по его воспитанию и содержанию.

