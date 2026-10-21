За руль с 17 лет и признание европейских штрафов: в Украине предлагают реформу для водителей

В Верховную Раду внесли комплексный законопроект, который приводит правила выдачи и действия водительских удостоверений в соответствие с директивами Европейского Союза. Документ вводит систему сопровождения при вождении и механизм трансграничного лишения прав.

Вождение с 17 лет и двухлетний испытательный срок

Законопроект, предложенный народными депутатами, предусматривает существенный пересмотр правил для водителей, введение новой системы категорий транспортных средств и установление четких сроков действия водительских удостоверений в зависимости от категории автомобиля. Как свидетельствуют данные карточки законопроекта №16170, предлагается внести изменения в Закон Украины "О дорожном движении". Документ разработан во исполнение обязательств перед Евросоюзом в рамках переговорного раздела о транспорте.

Главная цель изменений – открыть путь к полному взаимному признанию украинских и европейских водительских документов без дополнительных экзаменов во время пребывания за рубежом.

Одним из ключевых нововведений станет разрешение управлять легковыми автомобилями категории B лицам, достигшим 17 лет. Впрочем, делать это разрешат исключительно при условии "сопровождаемого вождения". То есть предлагается, чтобы рядом с молодым водителем обязательно находился опытный водитель, отвечающий требованиям законодательства.

Принятие законопроекта позволит сформировать современную и согласованную с законодательством Европейского Союза систему предоставления и подтверждения права на управление транспортными средствами, повысить уровень безопасности дорожного движения, защитить права владельцев водительских удостоверений и создать нормативную основу для международного электронного обмена информацией,

– поясняют авторы проекта.

Для всех начинающих водителей законопроект закрепляет обязательный двухлетний испытательный срок. В течение этого периода будут действовать более строгие ограничения в отношении скорости, абсолютной трезвости за рулем, обязательного использования ремней безопасности и специальных кресел при перевозке детей. При этом систематические нарушения приведут к лишению водительского удостоверения.

Чтобы устранить правовую неопределенность, народные депутаты предлагают установить юридическую равнозначность пластиковых и электронных удостоверений. Каждый гражданин будет иметь право выбрать только цифровой формат в смартфоне или же заказать традиционную пластиковую карточку.

Более строгие медицинские осмотры и ответственность за нарушения в ЕС

Водителей и кандидатов предлагают разделить на две медицинские группы:

профессиональные перевозчики будут подлежать регулярным углубленным медицинским осмотрам с формированием электронного заключения в единой системе;

для обычных водителей таких правил не предусмотрено.

Кроме того, по мнению авторов, государство должно объединить украинскую и европейскую системы. Так, если украинца лишат водительских прав в стране ЕС за серьезные дорожные нарушения, то это решение будет действовать и в Украине.

Важно! Если закон будет принят, то механизм трансграничного исполнения санкций заработает либо после окончательного вступления Украины в ЕС, либо после вступления в силу специального международного договора.

Ранее выданные водительские удостоверения останутся полностью действительными, поэтому водителям не придется массово спешить менять документы. На развертывание технической инфраструктуры, обновление баз данных МВД и принятие подзаконных актов государству предоставляется 12 месяцев после утверждения закона.

Напомним, что Европейский Союз признает украинские водительские удостоверения для лиц, получающих временную защиту, без необходимости обмена на местные права или сдачи экзаменов.

В то же время украинцам, которые планируют остаться в ЕС после окончания срока действия временной защиты или имеют профессиональные требования, рекомендуется заменить удостоверение на национальное в странах с упрощенными условиями обмена.