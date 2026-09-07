Европейский Союз в настоящее время признает украинские водительские удостоверения для лиц, получающих в блоке временную защиту. Это значит, что в странах блока не нужно обменивать права на местные или повторно сдавать экзамены, пишет Relocate.to.

Признают ли украинские водительские права в Европе?

Украинские национальные водительские права признаются в странах, являющихся участницами Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Таких стран 89, и в этот список входит большинство европейских стран, в том числе Польша, Германия, Италия, Франция, Австрия, Чехия, страны Балтии и т. д.

Поэтому с современным украинским пластиковым водительским удостоверением, где данные указаны латиницей, проблем не возникнет. Им можно пользоваться без нотариального перевода или дополнительного международного удостоверения. А вот если у вас до сих пор есть старое удостоверение в формате "книжечки", его лучше обменять в сервисном центре на новое.

Для украинцев, находящихся в ЕС под временной защитой, действует специальное правило: они могут пользоваться украинскими водительскими правами без необходимости обменивать их на права страны пребывания.

Такое решение Европарламент поддержал еще в 2022 году, чтобы украинцы не были вынуждены проходить сложные бюрократические процедуры во время войны.

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Важно! В случае утери или кражи украинских водительских прав можно получить временные европейские права на период действия защиты.

Какова ситуация с арендой автомобиля в Европе?

Арендовать автомобиль с украинскими водительскими правами в ЕС обычно можно без проблем, если документ:

действителен;

из пластика;

содержит данные, напечатанные латиницей.

Впрочем, частные прокатные компании могут иметь собственные внутренние правила. Некоторые могут требовать минимальный стаж вождения, кредитную карту на имя водителя или международное водительское удостоверение. Поэтому перед бронированием автомобиля лучше проверить условия конкретной компании.

Кому следует заменить украинские водительские права на национальные?

Несмотря на то, что специальные правила ЕС позволяют пользоваться украинскими правами до окончания срока действия временной защиты – то есть до 4 марта 2028 года – есть несколько категорий людей, которым уже имеет смысл задуматься о замене документа на местный:

если планируете остаться в стране после окончания срока действия временной защиты;

если переходите с временной защиты на постоянное проживание;

если часто выезжаете за пределы ЕС;

если украинское удостоверение повреждено или утеряно;

если права необходимы для профессиональной работы водителем.

Последний момент особенно важен – ведь для категорий C, CE, D и профессиональных перевозок действуют дополнительные требования.

В нескольких странах ЕС также действуют упрощенные условия обмена украинского водительского удостоверения на национальное: в частности, сделать это можно в Литве, Латвии, Италии и Германии. Там не потребуется сдавать теоретические и практические экзамены.